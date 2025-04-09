Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
X'ten parodi hesaplara tedbir

X'ten parodi hesaplara tedbir

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medya platformu X, parodi hesaplara yeni kurallar getireceğini belirterek sahtecilik riskini azaltmayı hedefliyor. Yeni kurallara göre, parodi hesapların temsil etmek istedikleri kişilere ait X hesaplarından farklı görseller kullanmaları zorunlu olacağı ifade edildi. Alınacak kurallarla, yarından itibaren başka bir kullanıcıyı veya kişiyi taklit eden hesapların başında "sahte" veya "parodi" gibi anahtar kelimeler kullanma zorunluluğu getirileceği kaydedildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Bu değişiklikler, kullanıcıların Parodi, Yorum ve Hayran (PCF) hesaplarından bağımsız hesapları daha iyi anlamalarını sağlamak, karışıklık ya da sahtecilik riskini azaltmak için yapılıyor" denildi.


#sosyal medya
#X
#parodi hesap
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı