X'ten parodi hesaplara tedbir

Sosyal medya platformu X, parodi hesaplara yeni kurallar getireceğini belirterek sahtecilik riskini azaltmayı hedefliyor. Yeni kurallara göre, parodi hesapların temsil etmek istedikleri kişilere ait X hesaplarından farklı görseller kullanmaları zorunlu olacağı ifade edildi. Alınacak kurallarla, yarından itibaren başka bir kullanıcıyı veya kişiyi taklit eden hesapların başında "sahte" veya "parodi" gibi anahtar kelimeler kullanma zorunluluğu getirileceği kaydedildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Bu değişiklikler, kullanıcıların Parodi, Yorum ve Hayran (PCF) hesaplarından bağımsız hesapları daha iyi anlamalarını sağlamak, karışıklık ya da sahtecilik riskini azaltmak için yapılıyor" denildi.