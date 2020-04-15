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Yapay zeka konusunda Türkiye'den atılım

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: "Veri mahremiyetini içerecek şekilde veri temelli ekonominin önünü açacak yapay zeka ve veri bilimi uygulamaları geliştirerek KVKK'ye akademik açıdan katkı sağlamayı amaçlıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), yapay zeka ve veri bilimi konularında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında iki kurum arasında kişisel verilerin korunması, veri mahremiyeti ve veri güvenliğine ilişkin olarak ortak çalışmalar ve yayınlar yapılması, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmesi ve eğitim ve öğretim konularında iş birliği yapılması hedefleniyor.

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile KVKK arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, protokolün iki yıllık bir süreyi kapsadığını belirtti.

Karaca, her geçen gün büyüyen veri ağıyla ortaya çıkan veri güvenliğine dikkati çekerek, "Veri mahremiyetini içerecek şekilde veri temelli ekonominin önünü açacak yapay zeka ve veri bilimi uygulamaları geliştirerek KVKK'ye akademik açıdan katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kurum ile yapay zeka kapsamında kişisel verilerin korunması, veri mahremiyeti ve güvenliği konusunda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyacak ulusal veya uluslararası projeler geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DHA
arşiv

Öğrenciler kişisel veriler konusunda bilinçlendirilecek

Öğrencilerin kişisel verilerinin korunması konusunda farkındalığı artıracaklarına işaret eden Karaca, protokol kapsamında atılacak adımlara ilişkin şu detayları paylaştı:

"Çift taraflı protokol kapsamında akademik içeriği de zenginleştirerek, geleceğin en önemli konuları arasında yer alan kişisel verilerin korunması hakkında bilinçlendirme çalışmaları da hayata geçireceğiz. Veri güvenliğinin demokratik toplumların vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığı gerçeğinden hareketle, KVKK ile ortak bildiri, makale ve raporlar gibi bilimsel çalışmaları hedefliyoruz. Ayrıca kamu ve özel kuruluşlar için de bilgilendirici rehberler hazırlayacağız."

İTÜ'nün sağlayacağı akademik ve teknik katkıdan memnunuz

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ise yapay zekanın, nesnelerin internetinin, blok zincirin ve büyük verinin konuşulduğu, dijital dönüşüm süreçlerinin gün geçtikçe hız kazandığı bir dönemde Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi İTÜ ile imzalanan protokolün önemli olduğunun altını çizdi.

Protokol kapsamında yapılacak faaliyetler ile üniversite öğrencilerinin kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık düzeylerinin artacağını belirten Bilir, yapay zeka uygulamaları kapsamında veri mahremiyetinin sağlanması ile veri güvenliği ihlal tespitleri gibi konularda üniversitenin sağlayacağı akademik ve teknik katkılardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yapay zeka kullanımı artık bir zaruret haline geldi.

Yapay zeka insan onurunu merkeze alan bir anlayışla kullanılmalı

Bilir, bilişim teknolojileri alanında en çok konuşulan konuların başında gelen yapay zeka teknolojisinin Türkiye'ye ve dünyaya son derece önemli katkılar sağlayacağını fakat bunun insan onurunu merkeze alan bir anlayışla kullanılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin de içinde bulunduğu dijital dönüşüm sürecinin temel unsurlarından birisi veri güvenliğidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veriden değer üretebilen teknolojilerin kullanılmasına karşı değildir. Aksine bu süreçte kişisel verilerin korunması hususunda teknolojinin sağladığı imkanlardan yararlanılması taraftarıdır."

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