Yapay zekayla ilgili korkutan uyarı: Katliamlara sebep olabilir

Teknofest'in Türkiye'nin geleceğinde çok önemli bir rol oynadığına ve Aselsan'ın da bu alanda aktif olduğuna değinen Yücel, "Teknofest gibi festivaller keşke benim gençliğimde de olsaydı. Orada gençlerle buluşmak ve gözlerindeki heyecanı görmek geleceğe umutla bakmamı sağlıyor. Siber güvenlik, yapay zekâ ve bulut bilişim sistemleri alanlarında birçok teknoloji hamlesi yapılıyor.

Robotlar, otonom araçlar, roket yarışmaları gibi birçok proje, savunma sanayisine ve Türkiye'nin sanayisine katkı sağlıyor.

Teknofest'e Roketsan ve Türksat gibi Türkiye'nin öncü kuruluşları paydaş olarak destek veriyor. Biz de orada hem değerli gençlere mentörluk yapıyoruz hem de belirli yarışmalarda hakemlik ve jüri üyeliği yapıyoruz.

Buradaki değerli fikir ve ürünlerin ülkemize kazandırılması için Aselsan Girişimcilik Modeli'ni Teknopark İstanbul'da bir girişimcilik merkezi ile hayata geçiriyoruz.