Yeni Şafak muhabiri Dark Web’de iz sürdü: Benim de kişisel verilerim satışta

Dünya Facebook’tan çalınan kişisel verileri konuşurken hackerlar çoktan hareket geçti. 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının verileri hackerların illegal işlerinde kullandığı yalnızca özel bir web tarayıcısı ile erişilebilen Dark Web’de satışa çıkarıldı. Dark Web’e giriş yaparak satışa çıkarılan bilgilerin peşine düştüm.

7 BİN DOLARA ALINIYOR

Hackerların gizli dünyasında yaptığımız incelemelere göre veriler, hem bütün olarak hem de ülke ülke satılıyor. İlk satışa çıkarıldığında verilerin tamamına 3 bin ila 7 bin dolar arasında ücret veriliyordu. Ancak konunun uzmanları bilgiler yayıldıkça bu fiyatın ucuzladığına dikkat çekiyor. Sadece Türkiye verileri için ise 500 ile 2 bin dolar arasında pazarlıklar dönüyor. Türkiye’den 20 milyondan fazla kullanıcının bilgilerinin ele geçirildiği açıklanmıştı.

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TELEFONUM DA VAR

Dark Web’de kendi verimize ulaşıp ulaşamayacağımızı da test ettim. Kısa bir çalışmanın ardından verilere ulaştım. ‘Doğanburak29’ adlı Facebook hesabında bulunan kişisel verilerimin listede olduğunu gördüm. İsim ve soy isme göre kategorize edilmiş listede, telefon numarası, şehir ve konum bilgilerimin de yer aldığını belirledim.

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BTK BİLGİ İSTEDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuyu mercek altına aldı. Facebook yetkililerinden konuya ilişkin bilgi talep eden BTK, 4 Nisan’da resmi yazı göndererek, durumdan etkilenen Türk vatandaşlarına ilişkin bilgiler ile alınan önlemlerin bir an önce bildirilmesini talep etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, veri güvenliğinin sağlanması için kullanıcıların, bilgileri ele geçirilenler arasında olmasalar da parolalarını değiştirmesi gerektiğini bildirdi.

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ZOR PAROLALAR SEÇİN

Oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Sayan, veri ihlali sonrası e-postalara veya telefon numaralarına gelen mesajlardaki linklere, e-postaya gelen zararlı içeriklere karşı tedbirli davranılmasının önem taşıdığını ifade etti. Sayan, tahmin edilmesi zor parolaların kullanılmasını gerektiğinin altını çizerek, doğum tarihi, yakın kişi isimleri, telefonun son hanesi, ardışık sayılar, klavyedeki ardışık tuşların parolalarda kullanılmaması uyarısını yaptı.

İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA

Farklı sosyal mecralarda benzer veya aynı parolaların tercih edilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti: “Böylelikle bir platformda güvenlik ihlali yaşanırsa diğer hesaplarınız etkilenmez. Kurumsal e-posta adresleriyle sosyal medya platformlarına üye olmayın. İki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin. Birçok mecrada parolayla SMS seçeneği de bulunmaktadır. Böylelikle parolanız ele geçirilse bile hesabınız güvende olur.”

Teşekkür bekliyormuş