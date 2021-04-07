Teknoloji Yeni Şafak muhabiri Dark Webde iz sürdü Benim de kişisel verilerim satışta
BİLİM

Yeni Şafak muhabiri Dark Web’de iz sürdü: Benim de kişisel verilerim satışta

Yeni Şafak muhabiri Dark Web’de iz sürdü: Benim de kişisel verilerim satışta

533 milyon Facebook kullanıcısının verileri daha çok hackerlerin kullandığı Dark Web’te satışa çıktı. Türkiye’den 20 milyondan fala kişinin bilgileri için 500 ila 2 bin dolar arasında pazarlıklar dönüyor. Ben de Dark Web’e girip kişisel verilerimin peşine düştüm. Kısa bir çalışmanın ardından verilere ulaştım. ‘Doğanburak29’ adlı Facebook hesabında bulunan tüm bilgilerim karşımdaydı. Liste isim ve soy isme göre sıralanıyor. Satışta olan verilerim arasında telefon numaram, şehir ve hatta konum bilgim de bulunuyor maalesef.

Burak Doğan Yeni Şafak
Yeni Şafak muhabiri Dark Web’de iz sürdü: Benim de kişisel verilerim satışta
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Facebook’tan çalınan kişisel verileri konuşurken hackerlar çoktan hareket geçti. 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının verileri hackerların illegal işlerinde kullandığı yalnızca özel bir web tarayıcısı ile erişilebilen Dark Web’de satışa çıkarıldı. Dark Web’e giriş yaparak satışa çıkarılan bilgilerin peşine düştüm.

7 BİN DOLARA ALINIYOR

  • Hackerların gizli dünyasında yaptığımız incelemelere göre veriler, hem bütün olarak hem de ülke ülke satılıyor. İlk satışa çıkarıldığında verilerin tamamına 3 bin ila 7 bin dolar arasında ücret veriliyordu. Ancak konunun uzmanları bilgiler yayıldıkça bu fiyatın ucuzladığına dikkat çekiyor. Sadece Türkiye verileri için ise 500 ile 2 bin dolar arasında pazarlıklar dönüyor. Türkiye’den 20 milyondan fazla kullanıcının bilgilerinin ele geçirildiği açıklanmıştı.

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TELEFONUM DA VAR

Dark Web’de kendi verimize ulaşıp ulaşamayacağımızı da test ettim. Kısa bir çalışmanın ardından verilere ulaştım. ‘Doğanburak29’ adlı Facebook hesabında bulunan kişisel verilerimin listede olduğunu gördüm. İsim ve soy isme göre kategorize edilmiş listede, telefon numarası, şehir ve konum bilgilerimin de yer aldığını belirledim.

BTK BİLGİ İSTEDİ

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuyu mercek altına aldı. Facebook yetkililerinden konuya ilişkin bilgi talep eden BTK, 4 Nisan’da resmi yazı göndererek, durumdan etkilenen Türk vatandaşlarına ilişkin bilgiler ile alınan önlemlerin bir an önce bildirilmesini talep etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, veri güvenliğinin sağlanması için kullanıcıların, bilgileri ele geçirilenler arasında olmasalar da parolalarını değiştirmesi gerektiğini bildirdi.

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ZOR PAROLALAR SEÇİN

Oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Sayan, veri ihlali sonrası e-postalara veya telefon numaralarına gelen mesajlardaki linklere, e-postaya gelen zararlı içeriklere karşı tedbirli davranılmasının önem taşıdığını ifade etti. Sayan, tahmin edilmesi zor parolaların kullanılmasını gerektiğinin altını çizerek, doğum tarihi, yakın kişi isimleri, telefonun son hanesi, ardışık sayılar, klavyedeki ardışık tuşların parolalarda kullanılmaması uyarısını yaptı.

İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA

  • Farklı sosyal mecralarda benzer veya aynı parolaların tercih edilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti: “Böylelikle bir platformda güvenlik ihlali yaşanırsa diğer hesaplarınız etkilenmez. Kurumsal e-posta adresleriyle sosyal medya platformlarına üye olmayın. İki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin. Birçok mecrada parolayla SMS seçeneği de bulunmaktadır. Böylelikle parolanız ele geçirilse bile hesabınız güvende olur.”

Teşekkür bekliyormuş

  • Yemeksepeti’nin uğradığı ve 21 milyondan fazla kişinin etkilendiği siber saldırı sonrası şirketin CEO’su Nevzat Aydın pişkinliği ile şaşırttı. Skandaldan 17 gün sonra açıklama yapan Aydın, dün attığı twitle de herkesin tepkisini çekti. Yemeksepeti’ndeki sendikalaşma faaliyetleriyle ilgili açıklama yapan Aydın “Bizi hunharca eleştirenler beni trollerle linç edeceklerine, bu arkadaşlarımızı bu şartlarda çalıştırdığımız için teşekkür ederek işe başlamalılar önce” dedi.
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