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Teknoloji

Yer altından çekilen su miktarı arttı: Dünyanın dönüş ekseni kaydı

Yeni yapılan bir araştırmaya göre insanların yer altından çektiği su miktarının artması neticesinde Dünya'nın dönüş ekseni sadece 20 yılda yaklaşık 80 cm doğuya kaydı. Daha önce Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi tarafından yapılan açıklamada 20'inci yüzyılda dönüş ekseninin 4 santimetre kaydığı belirtilmişti.

10:16 . 19/06/2023 Pazartesi
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Son dönemde yapılan araştırmalarsa iklim krizinin yerkürenin dönüşünde kaymaya neden olduğunu bulmuştu. Ancak yer altı sularının bu kaymaya etkisi tam olarak belirlenememişti.

Son dönemde yapılan araştırmalarsa iklim krizinin yerkürenin dönüşünde kaymaya neden olduğunu bulmuştu. Ancak yer altı sularının bu kaymaya etkisi tam olarak belirlenememişti.

Dünya'nın coğrafi kutbundaki kaymayı inceleyen araştırmacılar yer altı sularının etkisi olmadan böyle bir değişimin mümkün olmayacağını söylüyor. Dünya'nın kendi etrafında döndüğü eksen sabit ve durağan bir yapıda değil.


Yerküre Kuzey ve Güney Kutuplarından geçen hayali bir çizgi olan dönme ekseni üzerinde dönerken sürüklenip yalpalanıyor. Dönme eksenindeki bu hareketler kutup gezinmesi olarak adlandırılıyor.


BBC'nin haberine göre Kuzey Kutup noktasının her yıl 10 metre genişliğinde bir çember çizdiği biliniyor. Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi'ne (NASA) göre 20'inci yüzyılda Dünya'nın dönüş ekseninin yılda 4 cm kaydığını bulunmuştu.


Son dönemde yapılan araştırmalarsa iklim krizinin yerkürenin dönüşünde kaymaya neden olduğunu bulmuştu. Ancak yer altı sularının bu kaymaya etkisi tam olarak belirlenememişti.



#dünya
#dönüş ekseni
#yer altı suları
1 saat önce
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