Teknoloji Zebraların sırrı çözüldü
BİLİM

Zebraların sırrı çözüldü

Zebraların çizgili olması şimdiye kadar büyük bir sırdı. Yeni bir araştırma, zebraların neden siyah beyaz çizgilere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Zebralardaki siyah beyaz şeritlerin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

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Zebra
Zebra

Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırmada atların üzerine zebra desenli ve tek renk örtüler örtüldü.

Araştırma heyetininin başkanı Prof. Tim Caro'ya göre hayvanlara yaklaşan sinek sayılarında farklılık görülmedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre sineklerin çoğunun zebra desenli atlara yaklaşırken yavaşlayamadan tökezledikleri gözlendi. Bazı sineklerin de son anda ata konmaktan vazgeçip uçmaya devam ettikleri görüldü.

Çizgiler uzaktan sinekleri caydırmasa da, bu hayvanların zebra desenli örtüsü olan atların üzerine konma oranları dörtte birden daha az çıktı.

Bilim insanları atların üzerine zebra şeklinde bir örtü koyarak deney yaptı.

En güçlü teori

Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna Charles Darwin zamanından beri, yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor.

Bu konuda şimdiye kadar farklı teroriler ortaya atıldı.

Bunlar arasında çizgilerin hayvanların vücut ısısını ayarlaması, yırtıcılara karşı koruma sağlaması ve hatta bireysel tanınma gibi sosyal bir işlev görmesi de var.

Prof. Caro, araştırmaya katılan biyologların büyük bölümünün çizgilerin tek işlevinin sineklerle ilişkili olduğunda görüş birliğine vardığını söylüyor.

Afrika at sinekleri, özellikle Latin Amerika'da her yıl binlerce insanın ölümüne yol açan Rodezya uyku hastalığı ve kasları eriterek ölümcül olabilen Afrika at vebası gibi hastalıklara neden oluyor.

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Dr. Martin How da, "Hayvanlar için ısırılmaya karşı ölüm-kalım meselesi olacak bir konuda gerçekten güçlü bir seçilim baskısı söz konusu" dedi.

Sonuçlar insanları da sineklerden koruyabilir

Bu sonuçların insanlar içinde yararlı olabileceğini söyleyen How, "Araştırma sırasında sineklerin çizgili desenli kıyafetler giyen ekip üyelerine, koyu giysililere oranla daha az saldırdıkları görüldü" dedi.

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