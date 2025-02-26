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Uçuşu olanlar dikkat! THY Yunanistan ve Almanya’ya yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Uçuşu olanlar dikkat! THY Yunanistan ve Almanya’ya yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu

11:0026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yunanistan ve Almanya'daki grevler nedeniyle THY seferleri iptal edildi
Yunanistan ve Almanya'daki grevler nedeniyle THY seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan'da ve Almanya'da yapılacak grev nedeniyle yarın ve 28 Şubat'ta bu ülkelere planlanan bazı seferlerini iptal etti. İşte THY iptal edilen uçak seferleri.

Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan ve Almanya'da bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. THY, Yunanistan'da ve Almanya'da yapılacak grev nedeniyle yarın ve 28 Şubat'ta bu ülkelere planlanan bazı seferlerini iptal etti.

THY iptal edilen Yunanistan seferleri hangileri?

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle 28 Şubat Cuma günü yapılacak "TK 1841" İstanbul-Atina, "TK 1842" Atina-İstanbul, "TK 1843" İstanbul-Atina, "TK 1844" Atina-İstanbul, "TK 1847" İstanbul-Atina, "TK 1848" Atina-İstanbul, "TK 1849" İstanbul-Atina, "TK 1850" Atina-İstanbul, "TK 1881" İstanbul-Selanik, "TK 1882" Selanik-İstanbul, "TK 1893" İstanbul-Selanik, "TK 1894" Selanik-İstanbul seferleri iptal edildi.

THY iptal edilen Almanya seferleri hangileri?

Almanya'da ise Münih Havalimanı'nda kamu sektörü ve yer hizmetleri personelinin 48 saatlik uyarı grevleri nedeniyle yarın ve 28 Şubat'ta planlanan İstanbul-Münih-İstanbul seferleri yapılamayacak.

Almanya'ya yarın planlanan "TK 1629" İstanbul-Münih, "TK 1630" Münih-İstanbul, "TK 1633" İstanbul-Münih, "TK 1634" Münih-İstanbul, "TK 1635" İstanbul-Münih, "TK 1636" Münih-İstanbul, "TK 1637" İstanbul-Münih, "TK 1638" Münih-İstanbul ile 28 Şubat'taki "TK 1629" İstanbul-Münih, "TK 1630" Münih-İstanbul, "TK 1633" İstanbul-Münih, "TK 1634" Münih-İstanbul, "TK 1635" İstanbul-Münih, "TK 1636" Münih-İstanbul, "TK 1638" Münih-İstanbul" seferleri gerçekleştirilmeyecek.



#THY
#Türk Hava Yoları
#Almanya
#Yunanistan

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