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Uçaklar hangi illerde ücretsiz? THY ve Pegasus duyurdu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 234'e yükseldi. Yaralı sayısı 37 bin 11'e çıktı. Depremin ardından THY ve Pagasus, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ gibi şehirlerdeki deprem bölgesinden, vatandaşları belirlenen tarihe kadar ücretsiz taşıyacaklarını bildirdi. Peki ücretsiz uçak seferleri ne zamana kadar sürecek?

10:48 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uçuşlar hangi illerde ücretsiz olacak?

Uçuşlar hangi illerde ücretsiz olacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

THY hangi illerde uçuşlar ücretsiz?

Türk Hava Yolları(THY) ve Pegasus Havayolları, deprem bölgesindeki şehirlerden kalkışlı uçuşlarda, yolcuları 13 Şubat'a kadar tek yön olarak ücretsiz taşıyacağını açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Üstün, "Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elâzığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Pegasus hangi illerde uçuşlar ücretsiz?

Pegasus, 12 Şubat dahil olmak üzere deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının ücretsiz olduğunu duyurdu. Deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamının ücretsiz gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, Çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır” denildi.



#thy
#ücretsiz uçuşlar
#deprem
#pegasus
1 saat önce
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Uçaklar hangi illerde ücretsiz? THY ve Pegasus duyurdu
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