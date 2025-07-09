Hatay'ın İskenderun ilçesinde rezerv yapı alanındaki 120 deprem konutunun hak sahipleri belli oldu. TOKİ'nin Hatay ili İskenderun ilçesindeki 120 deprem konutu için düzenlenen kura çekilişiyle birlikte sonuçlar da belirlenmiş oldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın resmi Youtube hesabı üzerinden yayınlanan kura sonuçları isim listesi videoda paylaşıldı.
Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının çalışmasıyla inşa edilen Yunus Emre Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanında noter huzurunda kura çekildi.
Kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor?
Konut seferberliği kapsamında, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmaları amacıyla ürettiğimiz konutlara talep yüksek olduğundan satışların hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kura yöntemine başvurulmaktadır. Kura çekiminin yapılacağı yer ve tarih TOKİ tarafından ilan edilmekte, NOTER huzurunda yapılan “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenmektedir. Konut adedinden daha az başvuru olan projelerde ise kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanmaktadır. Kura çekimine gerek kalmaması halinde “konut belirleme hakkı” başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.
TOKİ’den konut satın alanlara tapuları ne zaman teslim ediliyor?
TOKİ’den konut alanlara tapuları borçlarının bitiminden sonra teslim edilmektedir.