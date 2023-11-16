Emekli ve memurların yanı sıra yeni evlenecekler ve ev hanımlarının gözü TBMM'de! Aile ve Gençlik Bankası kurulması ve faizsiz evlilik kredisi müjdesi ile beraber ev hanımlarına emeklilik de duyurulmuştu. 2. torba yasanın yürürlüğüe girmesi bekleniyor.

TORBA YASA'DA SON DURUM 2023

İçeriğinde birçok gelişmenin yer aldığı torba yasa teklifi henüz Meclis gündeminde yer almıyor.

MECLİS'İN İLK GÜNDEMİ EMEKLİ ZAMMI

Hatırlanacağı gibi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" demişti. Yıldırım'ın açıklamasına da bakıldığında Meclis'in ilk gündem maddesinin emekli maaş zammı olması bekleniyor. Yeni torba yasa maddelerinin TBMM Başkanlığı'na sunulması ön görülüyor.

İKİNCİ TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

Çalışmanın sonlanmasıyla beraber torba yasa, TBMM Genel Kurulu'na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

TORBA YASA İÇERİĞİ/MADDELERİ

90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesi torba yasa teklifinde olması beklenenler arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaş artışları ardından taşeron işçilere kadro düzenlemesinin olduğu biliniyor.

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecğei belirtilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, konu hakkında ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' ifadelerini kullanmıştı.

Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.







