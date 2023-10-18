Trabzon, Artvin, Rize ve Ordu 5 günlük hava durumu
TRABZON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ARTVİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
RİZE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ORDU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ORTA VE DOĞU KARADENİZ KIYI KESİMİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.
Kuvvetli yağışın, perşembe günü sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon, Artvin, Rize ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.