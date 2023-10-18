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Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde sağanak beklendiğini bildirdi. Kuvvetli yağışın, perşembe günü sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon, Artvin, Rize ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi. Trabzon, Artvin, Rize ve Ordu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:14 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzon, Artvin, Rize ve Ordu 5 günlük hava durumu

Trabzon, Artvin, Rize ve Ordu 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde sağanak beklendiğini bildirdi. Açıklamada, vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
, Artvin,
ve Ordu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Trabzon 5 günlük hava durumu için

ARTVİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Artvin 5 günlük hava durumu için

RİZE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Rize 5 günlük hava durumu için

ORDU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ordu 5 günlük hava durumu için

ORTA VE DOĞU KARADENİZ KIYI KESİMİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Kuvvetli yağışın, perşembe günü sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon, Artvin, Rize ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.



#meteoroloji
#Hava durumu
#Orta Karadeniz
#Doğu Karadeniz
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