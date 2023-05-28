Trabzon Çarşıbaşı 2. tur seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Trabzon Çarşıbaşı Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Trabzon Çarşıbaşı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Trabzon Çarşıbaşı ilçesi hakkında genel bilgiler

Trabzon ilimizin ilçelerinden biri olan Çarşıbaşı, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. İl merkezine 44 km uzaklıkta olan Çarşıbaşı, doğusunda Akçaabat, güneyinde Of, batısında Vakfıkebir ve kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 280 km²'dir ve rakımı deniz seviyesinden 350 metredir.

Tarihi açıdan baktığımızda, bölgede yapılan kazılar sonucu M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan bir geçmişin var olduğu ortaya çıkmıştır. Tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Çarşıbaşı, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bölgede Bizans ve Roma dönemlerine ait kalıntılar da bulunmaktadır.

Çarşıbaşı ilçesi, 6 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Akyamaç, Akören, Güneşli, Ortaköy, Söğütlü ve Yenice'dir. İlçenin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 12.112'dir. Nüfusun yaklaşık %70'i kırsal kesimde yaşamaktadır.

Ekonomik açıdan baktığımızda, Çarşıbaşı'nın tarım ve hayvancılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. İlçede genellikle fındık, mısır, fasulye, patates, pancar ve çay tarımı yapılmaktadır. Ayrıca hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır.

Doğal güzellikleriyle de ünlü olan Çarşıbaşı, turizm açısından da potansiyel bir bölgedir. İlçede bulunan Ayasofya Kilisesi, Vazelon Manastırı, Meryem Ana Kilisesi gibi tarihi ve kültürel yapılar turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, Sümela Manastırı'na yakın olması nedeniyle de turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir.



