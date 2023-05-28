Trabzon Maçka 2. tur seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Trabzon Maçka Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Trabzon Maçka Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, seçimlerin 14 Mayıs'taki seçimlere göre sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti. Yener seçim yasağının erkenden kaldırılıp kaldırılmaması için ise kurulun kararı sonrası karar verileceğini ifade etti.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Trabzon Maçka ilçesi hakkında genel bilgiler

Trabzon'un ilçelerinden biri olan Maçka, Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzelliklerle dolu bir ilçesidir. Tarihi dokusu, doğal zenginlikleri ve coğrafi yapısı ile dikkat çeken Maçka ilçesi hakkında genel bilgiler vermek gerekirse;

Maçka, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan bir ilçedir. İlçenin tarihi Urartular'a kadar gitmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, ilçede Hitit, Pers, Roma, Bizans ve Trabzon İmparatorluğu gibi pek çok medeniyetin izlerine rastlanmıştır. Osmanlı döneminde ise Trabzon'un önemli yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Maçka, Karadeniz Bölgesi'nin dağlık alanlarından biri olan Pontus Dağları'nın eteklerinde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 593 km²'dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 600 metre olan ilçenin en yüksek noktası 3.937 metre yüksekliğiyle Zigana Dağı'dır. Zigana Dağı, ilçenin doğal güzelliklerinden biridir. Ayrıca, Karaca Mağarası, Haldizen Deresi, Anıl Gölü ve Batatura Şelalesi gibi doğal güzellikleri de ilçede yer almaktadır.

Maçka ilçesinin 40 mahallesi bulunmaktadır. Bunlar; Acısu, Akçasu, Akpınar, Akyamaç, Arsin Merkez, Arısu, Ataköy, Aydoğdu, Başköy, Bayraktar, Beşikdüzü, Boztepe, Çayıroba, Çitköy, Cumalı, Çağlar, Çatak, Çavuşlu, Çiçekli, Çukurçayır, Doğancı, Eskiçay, Eskiköy, Fatih, Gökçeli, Gürsu, Güzeloluk, Hacıhıdır, Hamzalı, Hocaköy, Kale, Kızılçukur, Kocaköy, Konaklar, Küçükdere, Külhan, Nafaköy, Narlıca, Özgüven, Sallamaşahin ve Söğütlü şeklindedir.

2021 yılı verilerine göre Maçka ilçesinin nüfusu 26.814'tür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise 45/km²'dir. Maçka'nın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Fındık, çay, mısır, patates, fasulye, lahana, turp, domates, biber ve elma gibi tarım ürünleri ilçenin başlıca geçim kaynağıdır.



