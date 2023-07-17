Yeni sezonun başlayacağı gün iple çekilirken kulüpler ise transfer çalışmalarını sürüdürüyor. Süper Lig’de transfer sezonu ne zamanbitiyor sorusu pek çok sporseverin gündemini meşgul etmeye başladı. 2023 transfer sezonu tarihi Türkiye’deki tüm kulüpler için 26 Haziran Pazartesi günü başlamıştı. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte transfer sezonu tarihi…

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

Hangi takımın harcama fitimi ne kadar oldu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı. Yeni sezon öncesinde transfer dönemi bugün itibariyle resmen başlarken, Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri de belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 30 sapma payıyla birlikte 1 milyar 926 milyon 591 bin TL harcayabilecek.

Fenerbahçe’nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 1 milyar 920 milyon 867 bin TL. Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor’un harcama limiti 1 milyar 290 milyon 388 bin TL olurken; Beşiktaş, 1 milyar 72 milyon 157 bin TL harcama yapabilecek.