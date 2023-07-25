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Mustafa Sarıgül ile Turan Tüysüz arasında Meclis’te gerilim yaşandı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti. 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün Sarıgül'e yumruk atan isim olduğu iddia edildi. Peki Turan Tüysüz kimdir, nereli kaç yaşında? Turan Tüysüz hangi partilerde görev yaptı?

14:57 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Turan Tüysüz

Turan Tüysüz

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti. Sarıgül'e yumruk atan ismin 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu iddia edildi. Mustafa Sarıgül, söz konusu olayların ardından kısa bir açıklama yaparak, "
Yüce parlamentonun çatısı altında bu olayların yaşanması beni son derece üzmüştür"
ifadelerini kullandı. Tüysüz, CHP'nin 2005'teki olaylı kurultayında Divan Başkanı Şinasi Öktem'i yumrukladıktan sonra partisinden istifa edip Anavatan Partisi'ne katılmıştı.

Turan Tüysüz'ün kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi partilerde görev yaptığı merak ediliyor. Peki, Milletvekili Turan Tüysüz kimdir, nereli, kaç yaşında? Turan Tüysüz hangi partilerde görev yaptı? İşte, Turan Tüysüz hakkında merak edilenler.

Turan Tüysüz kimdir?

Turan Tüysüz, 1970 yılında Siverek'te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü'nde akademik eğitimini tamamlayan Tüysüz, 1999 yılında yerel seçimlerde CHP Siverek Belediye Başkan Adayı oldu. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde CHP Şanlıurfa Milletvekili olarak seçildi. Tüysüz, evli ve 2 çocuk babasıdır. Turan Tüysüz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Şanlıurfa, Karaköprü Belediye Başkan Adayı olmuştu.

#Turan Tüysüz
#Turan Tüysüz hayatı
#Mustafa Sarıgül
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