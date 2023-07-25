Turan Tüysüz
Turan Tüysüz'ün kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi partilerde görev yaptığı merak ediliyor. Peki, Milletvekili Turan Tüysüz kimdir, nereli, kaç yaşında? Turan Tüysüz hangi partilerde görev yaptı? İşte, Turan Tüysüz hakkında merak edilenler.
Turan Tüysüz kimdir?
Turan Tüysüz, 1970 yılında Siverek'te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü'nde akademik eğitimini tamamlayan Tüysüz, 1999 yılında yerel seçimlerde CHP Siverek Belediye Başkan Adayı oldu. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde CHP Şanlıurfa Milletvekili olarak seçildi. Tüysüz, evli ve 2 çocuk babasıdır. Turan Tüysüz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Şanlıurfa, Karaköprü Belediye Başkan Adayı olmuştu.