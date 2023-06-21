Türk Telekom Basketbol Takımı, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı
Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncuları Micheal Eric, Tyrique Jones ve Nate Sestina'ya bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sundukları katkı için teşekkür ediyoruz. Kendilerine yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Türk Telekom'da yeni başantrenör Nenad Canak oldu
Avrupa liginde final oynatan Erdem Can ile yollarını ayıran Türk Telekom, Nenad Canak'ı göreve getirdi. Türk Telekom, yollarını ayırdığı başantrenör Erdem Can yönetiminde ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı. Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.