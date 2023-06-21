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Türk Telekom Basketbol Takımı 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Türk Telekom Basketbol Takımı, bu sezon Basketbol Süper Lig'inde başarılı bir performans sergiledi. Normal sezonu lider tamamlayan takım, play-off aşamasında yarı finale yükselmeyi başardı. Ayrıca, Avrupa Kupası'nda da finale çıkma başarısı gösterdi. Türk Telekom, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını duyururken, Türk Telekom'da yeni başantrenör Nenad Canak oldu.

16:03 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türk Telekom Basketbol Takımı, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Türk Telekom Basketbol Takımı, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncuları Micheal Eric, Tyrique Jones ve Nate Sestina'ya bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sundukları katkı için teşekkür ediyoruz. Kendilerine yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom'da yeni başantrenör Nenad Canak oldu

Avrupa liginde final oynatan Erdem Can ile yollarını ayıran Türk Telekom, Nenad Canak'ı göreve getirdi. Türk Telekom, yollarını ayırdığı başantrenör Erdem Can yönetiminde ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı. Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.


#Türk Telekom Basketbol takımı
#Erdem Can
#Micheal Eric
#Tyrique Jones
18 dakika önce
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