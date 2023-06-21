Temsilcilerimizin Konferans'taki rakipleri belli oldu

UEFA'nın kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un da rakipleri UEFA merkezinde çekilen kurayla belirlendi.