Temsilcilerimizin Konferans'taki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Kupası
UEFA'nın kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un da rakipleri UEFA merkezinde çekilen kurayla belirlendi.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.
Fenerbahçe - La Fiorita (San Marino)/ Zimbru Chisinau (Moldova)
Beşiktaş - Tirana (Arnavutluk) / Dinamo Batumi (Gürcistan)
Adana Demirspor - Cluj (Romanya)