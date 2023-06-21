|
Spor

Temsilcilerimizin Konferans'taki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.

14:00 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi Kupası

UEFA Avrupa Konferans Ligi Kupası

UEFA'nın kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu.


Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un da rakipleri UEFA merkezinde çekilen kurayla belirlendi.


Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.


İşte temsilcilerimizin rakipleri:

Fenerbahçe - La Fiorita (San Marino)/ Zimbru Chisinau (Moldova)

Beşiktaş - Tirana (Arnavutluk) / Dinamo Batumi (Gürcistan)

Adana Demirspor - Cluj (Romanya)





#UEFA
#Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fiorita Vilnius nerenin takımı?