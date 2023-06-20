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Spor

Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti: Portekiz forması ile 200. maçına çıktı

Cristiano Ronaldo, futbol tarihine geçeceği maç öncesi yine iddialı açıklamalar yaptı. Portekiz milli takımı formasını 200. kez giyen 38 yaşındaki yıldız futbolcu, "Ben rekorları değil, rekorlar beni takip ediyor." dedi.

22:41 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo, 200.kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi.

Cristiano Ronaldo, 200.kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi.

"Ben rekorları değil, rekorlar beni takip ediyor." Cristiano Ronaldo, tarihe geçeceği maçla ilgili bu sözleri kullandı.


Hali hazırda futbol tarihinin en fazla milli maçına çıkan ve en çok gol atan ismi olan 38 yaşındaki süper yıldız futbolcu Portekiz milli takımının İzlanda ile oynadığı maçta 200.kez milli formayı giydi.

''Rekorlar beni takip ediyor''

Ronaldo, "Ben rekorları değil, rekorlar beni takip ediyor. Oynamaya devam etmek istiyorum. Ailemi, dostlarımı, Portekiz halkını mutlu etmeyi seviyorum. Benim için uzun bir serüven oldu, ama hala sahada gösterebileceğim bir şeyler olduğunu biliyorum." dedi.

Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda milli takımda ilk 11'deki yerini 21 yaşındaki Goncalo Ramos'a kaptırmıştı. Yıldız fubolcu bunun bir daha yaşanmaması içinse mücadele etmeye hazır olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Takımdaki yerimi kolay kolay verecek birisi değilim. Hala faydalı olabileceğimi ve ne kadar değerli olduğumu biliyorum. En büyük arzum da Portekiz'i ileriye taşıyabilmek."

Ronaldo, milli takım formasıyla 122 gole imza attı ve iki kupa kazandı.

#Cristiano Ronaldo
#Portekiz
#İzlanda
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