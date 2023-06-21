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Spor

N'Golo Kante Al İttihad'a transfer oldu

Suudi Arabistan takımı 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

09:55 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Karim Benzema'nın ardından bir Fransız yıldızın transferini daha açıkladı.


Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Kante, senelik 25 milyon euro'dan toplamda 100 milyon euro kazanacak.


Geçen sezon Chelsea'de 9 maçta forma giyip 1 asist performans kaydetti.


Kariyerini Leicester City'de parlatan Fransız yıldız, daha sonra ise 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu.


Fransa'nın 2018 Dünya Kupası kazandığı kadronun vazgeçilmez isimlerinden biriydi.


Al İttihad N'golo Kante'yi bu video ile duyurdu:

#N'golo Kante
#Al İttihad
#Chelsea
44 dakika önce
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