N'Golo Kante Al İttihad'a transfer oldu

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro
Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Karim Benzema'nın ardından bir Fransız yıldızın transferini daha açıkladı.
Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Kante, senelik 25 milyon euro'dan toplamda 100 milyon euro kazanacak.
Geçen sezon Chelsea'de 9 maçta forma giyip 1 asist performans kaydetti.
Kariyerini Leicester City'de parlatan Fransız yıldız, daha sonra ise 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu.
Fransa'nın 2018 Dünya Kupası kazandığı kadronun vazgeçilmez isimlerinden biriydi.