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Son dakika haberleri Türkiye ve Dünya'da bugün neler oldu?

Son dakika haberleri Türkiye ve Dünya'da bugün neler oldu?

13:579/12/2024, پیر
G: 9/12/2024, پیر
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Son dakika haberleri

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Bugünkü Son Dakika Haberleri

Güncel gelişmeleri takip edebilmeniz için öne çıkan bazı son dakika haberleri:

Suriye'deki Gelişmeler:

Esad Rejiminin Sonu: Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü; Beşar Esad ülkeyi terk etti. Muhalifler, Şam'da kontrolü ele geçirdi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, 5 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de ağır yaralandığını bildirmişti. Yaralı askerin de şehit olduğu açıklandı.

Türkiye ve ABD Görüşmesi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Suriye'deki son durumu ve DAEŞ'in oluşturduğu riskleri değerlendirdi.

Asgari Ücret Zammı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere toplantılara başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fahiş fiyat artışlarına karşı uyarıda bulundu.

Yenişafak Bugün Yazanlar

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Hava Durumu Haberleri

Meteorolojik Uyarı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil batı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış ve lodos beklendiğini duyurdu. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 5 Günlük ve Yarınki


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