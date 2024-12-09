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Bugünkü Son Dakika Haberleri
Güncel gelişmeleri takip edebilmeniz için öne çıkan bazı son dakika haberleri:
Esad Rejiminin Sonu: Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü; Beşar Esad ülkeyi terk etti. Muhalifler, Şam'da kontrolü ele geçirdi.
Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, 5 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de ağır yaralandığını bildirmişti. Yaralı askerin de şehit olduğu açıklandı.
Türkiye ve ABD Görüşmesi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Suriye'deki son durumu ve DAEŞ'in oluşturduğu riskleri değerlendirdi.
Asgari Ücret Zammı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere toplantılara başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fahiş fiyat artışlarına karşı uyarıda bulundu.
Yenişafak Bugün Yazanlar
Hava Durumu Haberleri
Meteorolojik Uyarı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil batı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış ve lodos beklendiğini duyurdu. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi.