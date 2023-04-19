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ÖSYM 1. Dönem TUS sınavı sonuç tarihini paylaştı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 1. Dönem için sorgulanmaya başladı. Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu sınavları 15 Nisan tarihinde gerçekleştiriliyor. TUS 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:32 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TUS

TUS

TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Nisan tarihinde tamamlanan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte TUS sonuç tarihi belli oldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 15 Nisan tarihinde gerçekleşen TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.

Buna göre; TUS sınav sonuçları 12 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar Mayıs ayında belli olacak. Hemen ardınan ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.



#tıpta uzmanlık sınavı
#tus
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#tus 2023
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