Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen ve yüksek lisans yapmak için ALES sınavına giren adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023’te yayınlanacak. Peki ALES 2 ve ALES 3 ne zaman?