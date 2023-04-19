TUS
TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Nisan tarihinde tamamlanan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte TUS sonuç tarihi belli oldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 15 Nisan tarihinde gerçekleşen TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.
Buna göre; TUS sınav sonuçları 12 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar Mayıs ayında belli olacak. Hemen ardınan ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.