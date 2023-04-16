ÖSYM ALES sonuç sayfası
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulandı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 16 Nisan’da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM tarafından sınav sorularının yayınlacağı tarih ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Daha önce yapılan sınavlar göz önüne alındığında soru ve cevaplar aynı gün içinde yayınlanmıştı. ALES/1 sınav soruları ve cevaplarının aynı gün 16 Nisan 2023 Pazar günü yayınlanması bekleniyor.
ALES soru ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?
Adaylar sınav sorularına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.
ALES 2 ve ALES 3 ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/2 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak. Başvurular 04-10 Temmuz tarihlerinde alınacak.