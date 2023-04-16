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2023 ÖSYM ALES/1 sonuç takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen ve yüksek lisans yapmak için ALES sınavına giren adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023’te yayınlanacak. Peki ALES 2 ve ALES 3 ne zaman?

11:31 . 16/04/2023 الأحد
Yeni Şafak
ÖSYM ALES sonuç sayfası

ÖSYM ALES sonuç sayfası

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulandı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 16 Nisan’da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM tarafından sınav sorularının yayınlacağı tarih ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Daha önce yapılan sınavlar göz önüne alındığında soru ve cevaplar aynı gün içinde yayınlanmıştı. ALES/1 sınav soruları ve cevaplarının aynı gün 16 Nisan 2023 Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

ALES soru ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?

Adaylar sınav sorularına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

ALES 2 ve ALES 3 ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/2 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak. Başvurular 04-10 Temmuz tarihlerinde alınacak.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma! 2023 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları...

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