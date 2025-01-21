Son dakika haberi olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan Ümit Özdağ, son olarak tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Peki Ümit Özdağ neden tutuklandı?
Son dakika gelişmesiyle Ümit Özdağ'ın tutuklandığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlatılan, ardından gözaltına alınan Ümit Özdağ'ın savcılık işlemlerinin ardından tutuklandığı bildirildi. Peki Ümit Özdağ neden tutuklandı?
ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN TUTUKLANDI?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.
Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti.
Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.
Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı.
Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Duruşma sonrasında açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu, "Genel başkanın savunmasını aldı, sonra avukatlar savunmalarını yaptılar. Bahsetmiştik, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasından beraat etmişti. Ancak 2020 yılından itibaren başlayarak, yani 5 yıl evvelinden başlayarak, sosyal medyada paylaşmış olduğu mesajları delil göstererek genel başkanımızı 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek' suçlamasıyla ne yazık ki tutuklama kararı verdi. Mahkemenin vermiş olduğu bu kararı yüce Türk milletinin vicdanına emanet ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. 30 gün sonra yeniden itiraz hakkımız var. 30 gün sonraki itiraz hakkımızla birlikte ele alınmasını, yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz. Dünden itibaren, dün sabahtan itibaren başlayan eziyet bugün tutuklamayla birlikte bitmiştir. Şimdi, Başkanlık Divanı'ndan arkadaşlarımız burada, İstanbul İl Teşkilatı burada. İçeride savunmada bulunan 3 avukat vardı, vekalet sahibi 3 avukat vardı. Onlarla birlikte oturduktan sonra, avukatlarla beraber tekrar kamuoyunun huzurunda olmak için sizlerle birlikte olacağız” dedi.