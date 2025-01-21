Duruşma sonrasında açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu, "Genel başkanın savunmasını aldı, sonra avukatlar savunmalarını yaptılar. Bahsetmiştik, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasından beraat etmişti. Ancak 2020 yılından itibaren başlayarak, yani 5 yıl evvelinden başlayarak, sosyal medyada paylaşmış olduğu mesajları delil göstererek genel başkanımızı 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek' suçlamasıyla ne yazık ki tutuklama kararı verdi. Mahkemenin vermiş olduğu bu kararı yüce Türk milletinin vicdanına emanet ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. 30 gün sonra yeniden itiraz hakkımız var. 30 gün sonraki itiraz hakkımızla birlikte ele alınmasını, yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz. Dünden itibaren, dün sabahtan itibaren başlayan eziyet bugün tutuklamayla birlikte bitmiştir. Şimdi, Başkanlık Divanı'ndan arkadaşlarımız burada, İstanbul İl Teşkilatı burada. İçeride savunmada bulunan 3 avukat vardı, vekalet sahibi 3 avukat vardı. Onlarla birlikte oturduktan sonra, avukatlarla beraber tekrar kamuoyunun huzurunda olmak için sizlerle birlikte olacağız” dedi.