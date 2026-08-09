Tokatlı başpehlivan saldırıya uğradı

Dünya Kupası yarı finali sonunda hakem şükür secdesi yaptı: O anlar binlerce beğeni aldı

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, karşılaşmanın son 5 dakikasına 1-0 geride girmesine rağmen İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Mücadeleye yalnızca skor değil, maçın orta hakemi İsmail Elfath'ın karşılaşma sonrasında yaptığı hareket de damga vurdu. Fas asıllı Amerikalı FIFA hakemi İsmail Elfath, maçın bitiş düdüğünün ardından şükür secdesi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kısa sürede büyük ilgi görürken, çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni aldı.