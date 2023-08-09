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Wilfred Ndidi kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında?

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Leicester City forması giyen defans oyuncusu Wilfred Ndidi’yi kadrosuna katmaya çalışıyor. 25 milyon euro piyasa değeri olan Ndidi için sarı-lacivertliler Leicester City’e 8 milyon Euro’luk teklif sundu. Olumlu dönüş olması halinde Fenerbahçe oyuncuyla 4 yıllık kontrat imzalayacak. Peki, Wilfred Ndidi kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında? İşte detaylar.

14:34 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Wilfred Ndidi kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında?

Wilfred Ndidi kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında?

Yeni sezon öncesi kadrosuna birçok yıldız futbolcu katan Fenerbahçe stoper arayışlarını sürdürüyor. Son olarak İngiltere Premier Lig’de bu sezon küme düşen Leicester City’nin Nijeryalı defans oyuncusu Wilfred Ndidi’yi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncu için 8 milyon Euroluk teklif sundu. Peki, Wilfred Ndidi kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

WİLFRED NDİDİ KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, KAÇ YAŞINDA?

Adı:
Wilfred Ndidi
Doğum Tarihi:
16 Aralık 1996
Doğum Yeri:
Lagos, Nijerya
Kariyeri:

Wilfred Ndidi, futbol kariyerine Nijerya'nın Nath Boys Akademi'sinde başladı. Daha sonra KRC Genk adlı Belçika kulübünün altyapısına transfer oldu. Genk'in altyapısında yetişerek profesyonel futbol hayatına adım attı.

2015 yılında KRC Genk'in A takımına terfi eden Ndidi, Belçika'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Orta saha oyuncusu olarak savunma ve hücumda etkili bir rol üstlendi.

2017 yılında İngiliz Premier League takımlarından Leicester City'ye transfer oldu. Leicester City formasıyla İngiltere'deki futbol kariyerine devam eden Ndidi, orta sahada önemli bir oyuncu olarak sahada yer aldı.



#Wilfred Ndidi
#Fenerbahçe
#Leicester City
36 dakika önce
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