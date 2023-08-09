Wilfred Ndidi kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında?

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Manchester United’da forma giyen yıldız futbolcu Fred’e talip oldu. Transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren sarı-kırmızılı ekip orta saha arayışlarını sürdürüyor. Fred'i kadrosuna katmak için Manchester United'a ilk teklifini sunan Galatasaray’ın olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Galatasaray yönetimi tarafından Fred için yeni bir teklif sunulup sunulmayacağı ise futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Fred kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte soruların yanıtları.