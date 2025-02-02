Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre, okullarda ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025'te sona erecek. Sömestr tatilini tamamlayan milyonlarca öğrenci yarın (3 şubat) tam gün olarak eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.





YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?





Sosyal medyada dolaşan yarı yıl tatili uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Eğitim öğretim takvimine göre okullar, ikinci dönem başlangıcı olan 3 Şubat Pazartesi günü açılacak.





PAZARTESİ GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?





3 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda eğitim toplantısı nedeniyle 3 ders işlenecek. Bu karar, okulların ikili ya da tekli eğitim yöntemine göre değişkenlik gösterecek.





İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?





İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.





YARIYIL TATİLİ SONRASI 20 MİLYON ÖĞRENCİ İÇİN İLK DERS ZİLİ YARIN ÇALIYOR!





Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.





Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı.





Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.





Yarın başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

- Stres bozukluğuyla mücadelede rehberlik ve psikolojik danışma





MEB, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında okullarda ikinci dönemin başlamasıyla uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı.





Eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla okullarda, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.





İl ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, Bakanlık koordinasyonunda olmak üzere zorlayıcı yaşam olayları sonrası ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak.



