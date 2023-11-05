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Yasin Suresi 9. ayeti anlamı, okunuşu, fazileti

Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 36. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 83 ayetten oluşur. Yasin’in 9. ayeti de Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Bu ayette, Allah'ın inkarcıları nasıl saptırdığını ve onları doğru yolu görmelerini engellediğini anlatmaktadır. Yasin Suresi 9. Ayet nedir? Yasin Suresi 9. Ayeti Okunuşu ve Anlamı hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik. İşte Yasin'in 9. Ayeti fazileti.

15:34 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 15:37 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yasin suresi 9. ayet

Yasin suresi 9. ayet

İçindekiler
, toplam 83 ayetten oluşur. Mekke döneminde indirilmiş olup ismini ilk ayette geçen “Yâsîn” kelimesinden almıştır. Yâsîn Suresi 9. ayet okunuşu Müslümanlar için önemli bir konudur. Kısa bir ayettir ve kolayca ezberlenebilir. Kur'an’da
Suresi 9. ayet Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti Mümin’ler tarafından araştırılmakta.

Yasin Suresi 9. ayet Arapça okunuşu

Yasin Suresi 9. ayet, şu şekildedir:

  • وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

Yasin Suresi 9. ayet Türkçe okunuşu:

Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe agşeynâhum fe hum lâ yubsırûn
.

Yasin Suresi 9. ayetin anlamı

Biz onların önlerine bir set, arkalarına bir set çektik, böylece onları perdeledik. Artık onlar göremezler.

Yasin Suresi 9. ayetin fazileti

Bu ayet, inkarcıların durumunu ve Allah'ın onları nasıl saptırdığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu ayet, aynı zamanda Allah'ın kudretini ve azametini de göstermektedir.

Yasin Suresi 9. ayetinin okunmasının bazı faydaları şunlardır:

  1. Kişinin kalbini ferahlatır ve ona huzur verir.
  2. Kişinin günahlarından tövbe etmesine ve Allah'ın rahmetine nail olmasına vesile olur.
  3. Kişinin sıkıntılarının giderilmesine ve sorunlarının çözümüne yardımcı olur.
  4. Kişinin öldükten sonra ahiret hayatında iyi bir yer elde etmesine vesile olur.

Yasin Suresi 9. ayet tefsiri

Bu ayette, Allah'ın inkarcıları nasıl saptırdığını ve onları doğru yolu görmelerini engellediğini anlatmaktadır. İnkarcılar, Allah'ın varlığına ve birliğine dair açık delilleri görmelerine rağmen, bunları kabul etmemekte ve inatla inkarcılıklarını sürdürmektedirler. Bu durum, Allah'ın onları bir setle kuşatmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu set, onların kalplerindeki kibir ve gurur, dünya sevgisi ve nefsani arzularıdır. Bu engeller yüzünden, onlar doğru yolu görmemekte ve Allah'ın ayetlerine karşı körleşmektedirler.

Yasin Suresi 9. ayetin bazı yorumları şunlardır:

Bu ayet, inkarcıların kalplerinin katılığını ve Allah'a karşı körlüğünü ifade etmektedir.

Bu ayet, inkarcıların dünya sevgisinin onları hakikati görmelerini engellediğini ifade etmektedir.

Bu ayet, inkarcıların nefsani arzularının onları doğru yoldan saptırdığını ifade etmektedir.


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Yasin Suresi 9. ayeti anlamı, okunuşu, fazileti