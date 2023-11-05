Yasin suresi 9. ayet
Yasin Suresi 9. ayet Arapça okunuşu
Yasin Suresi 9. ayet, şu şekildedir:
- وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
Yasin Suresi 9. ayet Türkçe okunuşu:
Yasin Suresi 9. ayetin anlamı
Biz onların önlerine bir set, arkalarına bir set çektik, böylece onları perdeledik. Artık onlar göremezler.
Yasin Suresi 9. ayetin fazileti
Bu ayet, inkarcıların durumunu ve Allah'ın onları nasıl saptırdığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu ayet, aynı zamanda Allah'ın kudretini ve azametini de göstermektedir.
Yasin Suresi 9. ayetinin okunmasının bazı faydaları şunlardır:
- Kişinin kalbini ferahlatır ve ona huzur verir.
- Kişinin günahlarından tövbe etmesine ve Allah'ın rahmetine nail olmasına vesile olur.
- Kişinin sıkıntılarının giderilmesine ve sorunlarının çözümüne yardımcı olur.
- Kişinin öldükten sonra ahiret hayatında iyi bir yer elde etmesine vesile olur.
Yasin Suresi 9. ayet tefsiri
Bu ayette, Allah'ın inkarcıları nasıl saptırdığını ve onları doğru yolu görmelerini engellediğini anlatmaktadır. İnkarcılar, Allah'ın varlığına ve birliğine dair açık delilleri görmelerine rağmen, bunları kabul etmemekte ve inatla inkarcılıklarını sürdürmektedirler. Bu durum, Allah'ın onları bir setle kuşatmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu set, onların kalplerindeki kibir ve gurur, dünya sevgisi ve nefsani arzularıdır. Bu engeller yüzünden, onlar doğru yolu görmemekte ve Allah'ın ayetlerine karşı körleşmektedirler.
Bu ayet, inkarcıların kalplerinin katılığını ve Allah'a karşı körlüğünü ifade etmektedir.
Bu ayet, inkarcıların dünya sevgisinin onları hakikati görmelerini engellediğini ifade etmektedir.
Bu ayet, inkarcıların nefsani arzularının onları doğru yoldan saptırdığını ifade etmektedir.