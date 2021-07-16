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Yatmadan önce okunacak dualar

Yatmadan, uyumadan önce okunacak dualar merak ediliyor. Yatarken okunacak dua ve sureler nelerdir? haberimizde yatmadan önce hangi duaları bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yatmadan önce hangi dualar okunur? Uyumadan önce hangi okunacak dualar
Uykudan önce yapılan dualar haberimizde.

Her gece saatlerinin gelmesi ile beraber uyumadan önce okunacak dualar konusu bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peygamberimiz (s.a.s), ashabına, "Sizden biriniz her gece Kur’ân’ın üçte birini okumaktan aciz olur mu? Buyurmuş, bu, onlara zor gelmiş ve ey Allah’ın Resûlü! Hangimizin buna gücü yeter? Demişlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s), Kul hu vallâhü ahad Allahü’s-samed, Kur’ân’ın üçte biridir” buyurmuştur." (Buharî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13)

Yine Peygamberimiz kendisi veya ailesinden biri hastalandığı zaman (Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 14; Müslim, Selâm, 50-51) ve göz değmesine (Nesâi, İstiaze, 37; Tirmizî, Tıb, 17) karşı muavvizeteyn'i okumuştur. Yatmadan önce üç kere muavvizâtı okumuş, eline üflemiş ve elleriyle bütün vücudunu meshetmiştir (Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 14).

İhlas Suresi okunuşu: İhlas Suresi oku, dinle, ezberle, fazileti anlamı, Diyanet meali
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İhlas Suresi okunuşu: İhlas Suresi oku, dinle, ezberle, fazileti anlamı, Diyanet meali

Felak Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: Felak Suresi oku, dinle, Diyanet meali
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Felak Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: Felak Suresi oku, dinle, Diyanet meali

Nas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: Nas Suresi oku, dinle, Diyanet meali
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Nas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı: Nas Suresi oku, dinle, Diyanet meali

Yukarıdaki hadislerden anlaşılan o ki; Peygamberimiz sözleri ve uygulaması ile üç surenin, üç vakitte akşam, sabah, yatmadan önce üçer defa, her namazdan sonra ve geceleyin okunmasını tavsiye etmektedir.

İhlas Suresi dinle

Felak ve Nas suresi dinle

İhlas, Felak ve Nas Sureleri Arapça
İhlas, Felak ve Nas Sureleri Arapça

Yatarken okunacak dua: Ayetel Kürsi

Buhârî’de de Ebû Hüreyre'den naklen yukarıdakine yakın bir rivayet vardır. Hz. Peygamber’e hadiseyi anlatınca şeytan olduğunu öğrendiği hırsız Ebû Hüreyre’ye şöyle demiştir:

  • "Yatağına yatınca Âyetü’l-kürsî’yi oku, devamlı olarak Allah’tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır."

Ayetel Kürsi oku, dinle, ezberle

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