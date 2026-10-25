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Abdullah Muradoğlu
Trump yine “Şaylok” dedi!

Trump yine “Şaylok” dedi!

Abdullah Muradoğlu
Abdullah MuradoğluYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 25/10/2026, Pazar • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Trump yine “Şaylok” dedi!

Soykırımcı Binyamin Netanyahu başta gelmek üzere Siyonistler ABD Başkanı Donald Trump’ı “gelmiş geçmiş başkanlar arasında en İsrail yanlısı Amerikan başkanı” olarak ilân etmiştiler. Bu niteleme, Trump’ın ikinci Başkanlık döneminde İsrail’le birlikte İran’a savaş açmasından önceydi. Buna rağmen Trump bile “Yahudi karşıtı” olarak itham edilmekten kurtulamıyor.

Geçtiğimiz hafta başında Trump, Kansas eyaletinde Cumhuriyetçilerin senato adayı Roger Marshall’a destek için düzenlenen mitingde “Shylock” terimini telaffuz etmesi tepkilere yol açtı. Doktor olan Marshall “ödenememiş borçlar” sebebiyle 800 kadar eski hastasına davalar açarak bunlardan 18’sinin tutuklanmasına yol açmakla suçlanıyor. Trump mitingde Marshall’a haksız yere “Shylock” muamelesi yapıldığını söyleyerek adayına sahip çıktı.

“Shylock”, Shakespeare’in “Venedik Taciri”adlı oyununda acımasız bir tefeci Yahudi’nin ismidir. Zamanla “Shylock”, zalim tefeciler için kullanılan bir terim olarak şöhret kazandı. Bu oyun, “Syhlock” karakterini Al Pacino’nun canlandırdığı aynı adla sinemaya da aktarılmış idi.

ABD’deki Yahudi kuruluşlarından “ADL(İftira ve İnkârla Mücadele Birliği)” ise Shylock’u “Yahudi karşıtı terimler” arasında gösteriyor. “ADL “X” hesabından yaptığı paylaşımda Trump’ın adını vermeden “Shylock” teriminin kullanımını ‘Yahudi karşıtı’ olarak kınadı.

Trump geçen yıl bir mitingde de “Shylock” terimini kullanmıştı. “ADL” ise yaptığı açıklamada Trump’ın bu terimi kullanmasını “çok rahatsız edici ve sorumsuz” olarak nitelendirmiş idi. Trump ise terimin Yahudi karşıtı çağrışım yaptığından haberdar olmadığını savunarak “bu şekilde hiç duymadım. Benim için Shylock, yüksek faizle borç para veren biridir” demişti.

Trump ikinci kez bu terimi kullanmakta beis görmedi. “ADL” ise İsrail ile birlikte İran’a yeni bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu söylenen Trump’ın adını telaffuz etmekten kaçındı. “ADL” ve diğer Siyonist kuruluşlar Gazze’de soykırım yaptığı için İsrail’i eleştirenleri veya protesto edenleri “Yahudi karşıtı” olarak gösteriyorlar. “ADL”, protesto listesinin hayli kalabalık olmasından yola çıkarak ABD’de Yahudi karşıtlığının yükselişe geçtiğini bile savunuyor.

Siyonistler sadece İsrail’i protesto edenleri değil, Filistinlilere dayanışma için “Filistin kefiyesi” takanları bile Yahudi karşıtı gösteriyorlar. Bazı vekiller ise İsrail’le dayanışma adına soykırımcı İsrail Ordusuna ait üniformalarla ABD Kongresi’ne gitmekte mahzur görmüyorlar.

ABD ve Avrupa’da İsrail eleştirisi Yahudi karşıtı olarak muamele görmek için yeterli bir sebep. Birçok yazarın kitapları basılmıyor, etkinliklerde yer almaları engelleniyor, birçok öğretim üyesinin işlerine son veriliyor. İşlerine son verilenler arasında anti-Siyonist Yahudiler de var.

Siyonistler “Yahudi karşıtı” olmanın içeriğini o kadar çok genişlettiler ki bu itham öteden beri her koşulda İsrail’e destek olan Batı ülkelerinde bile inandırıcılığını kaybetti. İsrail lobileri Amerika ve Avrupa kamuoylarında İsrail aleyhinde gelişen duyguların önüne geçemiyorlar.

İngiltere’deki okullarda “Yahudi karşıtlığı”na ilişkin olarak yapılan bir incelemeye dayanan raporun satır aralarında bu çelişki dile getirildi. İngiltere Eğitim Bakanlığı’nın talebiyle Sir David Bellend başkanlığındaki bir heyet tarafından yürütülen incelemenin sonucunda ortaya çıkan ve 21 Ekim’de resmi olarak yayımlanan yüz sayfayı aşan Rapor’da şu ibareler yer alıyor:

“Yahudiler’e ve İsrail’e yönelik İngiliz tutumları iki temel eğilim göstermektedir. Yahudi karşıtı tutumlar genellikle daha az yaygın ve daha istikrarlı kalmıştır; İsrail karşıtı duygular ise daha yaygın ve giderek artmaktadır.”

Özet olarak söylemek gerekirse İngiltere’de öteden beri Yahudi karşıtı olarak bilinen gruplar var. Ancak bu grupların sayısında bir artış söz konusu değil. Yani “Yahudi karşıtlığı” değil “İsrail karşıtı duygular” yükseliyor. Bu çelişkinin ifade edilmesine rağmen Rapor Siyonistler’in belirlediği uluslararası antisemitizm tanımının okullar tarafından daha geniş benimsenmesini tavsiye ediyor. İngiliz medyasına göre tavsiyeler kabul edilerek bir uygulama grubu kurulmuş.

Bilhassa Avrupa’da “Yahudi karşıtı” olarak bilinen radikal Sağ partiler İsrail’le çok yakın ilişki içinde olduklarından ötürü suçlamalardan muaf tutulabiliyorlar. Yani, Siyonist-faşistler nezdinde “Yahudi karşıtı” olmak “İsrail yanlısı” olmaya bir mani teşkil etmiyor. Ancak İsrail’i eleştiriyor, Filistinliler’i destekliyor iseniz yakanızı “Yahudi karşıtı” olmaktan kurtaramazsınız.

Başlıklar :abdtrumpAbdullah Muradoğlu
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