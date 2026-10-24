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İsmail Kılıçarslan
Kayıp kronikten bulduklarım: Asgard’da miğfer yasağı

Kayıp kronikten bulduklarım: Asgard’da miğfer yasağı

İsmail Kılıçarslan
İsmail KılıçarslanYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 24/10/2026, Cumartesi • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Kayıp kronikten bulduklarım: Asgard’da miğfer yasağı

Haberi “tuhaf bir yasak” diye karşıladı Pergamon’da taş tabletlere basılan kronikler ilkin. Komşu şehir Asgard’da miğfer yasaklanmıştı. Üstelik Asgard’ın diktatörünün ağzından çıkan her kelimeyi adeta tanrılar katından gelen bir kesinlik olarak ele alan büyücüler, sihirciler, cifirciler yani kısa adlarıyla “hık deyiciler” bunun bir miğfer yasağı olmadığını, sadece orduda uygulanan bir yasak olduğunu iddia ederek Pergamon ahalisinin aklının yeterince gelişmiş olmadığına dair bazı atıflar yaptılar. Çünkü miğfer yasağı başka, orduda kıyafet düzenlemesi başka idi bu Asgardlı hık deyiciler için. Pergamonluların “iyi de, ordudaki kıyafet düzenlemesinin doğal sonucu askerlerin miğferli olarak savaşmaya devam edememesi olmaz mı?” sorularına Asgardlı hık deyiciler “miğfer yasak değil, orduda kıyafet düzenlemesi yaptık” cevabını vererek sonsuz bir cevapsızlık döngüsü yaratmaya başladılar.

Pergamonlular bu yasağı önceden görmüşlerdi, biliyorlardı. Yasağın saçmalığı karşısında ortaya koyabilecekleri bir dünya argümanları, bir dünya anlatıları vardı. Ve inanır mısınız hepsinde haklıydılar. Bu haklılıklarına rağmen bir yandan Asgardlı hık deyiciler bir yandan da “Asgard ile Pergamon kardeştir, bunlar bölücü, bunlar hayın” diyen bir miktar Pergamonlu şiddetle homurdanıyordu.

Bu homurtular, aslına bakarsanız diğer bütün homurtular gibi “makuliyeti öldürmek için”, “sesi bastırmak için” ve en önemlisi “sizin bilmediğiniz şeyler var” cümlesine insanları ikna etmek için çıkartılıyordu.

Oysa bilmediğimiz bir şey yoktu. Asgard’da miğfer yasaklanmıştı ve bu yasağın sebebiyle zerrece alakadar olmuyordu aklı başında Pergamonlu. Çünkü bu yasağın herhangi bir “akla sığan” sebebi olamaz, olabilemezdi.

Esasen Pergamon’da miğfer yasakken bu yasağa karşı çok sert bildiriler yazan biri başlattı bu homurtu düzenini. Miğfer yasağını savundu. “Çok canımız sıkılıyor, çok bozuluyoruz, Asgard ile aramızı bozmaya çalışan Pergamonluların varlığı bizi rahatsız ediyor” şeklinde ipe sapa gelmez açıklamalar yaparak parmak salladı Asgard’daki yasağa karşı çıkan herkese. Onun paltosundan çıkmaktan memnun olduğunu her fırsatta beyan eden; tütünü ve atlı arabaları sevmeyi ondan öğrendiğini anlatıp duran gençten biri de katıldı bu kervana. Ahaliye parmak sallamanın eşsiz hazzıyla “oturun lan oturduğunuz yerde; memlekete merşandizm gelecekse onu da biz getiririz” tadında açıklamalar yaptı.

Zengin serflerin komik olmayan fıkralarına tuhaf tuhaf gülmesiyle tanınan yaşlıca biri de katıldı kervana. Miğfer yasağına karşı çıkan herkese hain diyesi oldu. Anlattığı fıkraya pek gülmedi Pergamonlular.

Esasen Asgard’ın diktatörü bu beklemediği desteği görünce iyice tuhaf bir yere doğru ilerletti işi. Pergamonlu bazı kronikçilerle bazı önde gelenlere “gelmeyin lan Asgard’a, size Asgard’a giriş yasağı koyuyorum” dedi. Pergamonlu bu isimler de o esnada okudukları 1984’ten başlarını bir anlığına kaldırıp kahvelerinden bir yudum aldılar ve “şükürler olsun ki doğru yoldayız” diyerek devam ettiler hayatlarına.

Ah. Unutuyordum. Geçmişte Pergamon’da uygulanan miğfer yasağını da coşkuyla karşılayan “Kutsal İdiotizm Kilisesi” mensupları Asgard diktatörüne öyle bir destek verdiler ki bazı Pergamonlular bu destek karşısında kusma isteklerini dile getirmekten başka bir şey yapamadılar.

Aradan geçen bin yılın ardından Asgardlı bir şair bu günleri şöyle anlattı:

“Laylay Asgardım lay lay

Ayılma uykudan lay lay

Esirlerle yatan sensen

Yata yata batan sensen

Düşmanları içindedir

Biri gelip biri gedir”

Başlıklar :toplumyasakİsmail Kılıçarslan
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