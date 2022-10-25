Yemin kefareti nedir? Nasıl yerine getirilir?

Yemin etmek, verdiğimiz sözlere Allah’ı şahit tutmak demektir. Bu sebeple Allah yeminlerin yerine getirilmesini emretmiştir. Kişi yemin etmişse yeminine bağlı kalmalıdır. Bu, dini bir gereklilik halini almasından kaynaklanmaktadır. Allah’ın adını zikrederek sözünü kuvvetlendiren -yemin eden- ve sonrasında bozan kimselerin yemin kefareti ödemeleri gerekir. Yemin kefareti ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz

YEMİN KEFARETİ NASIL YERİNE GETİRİLİR?

Her ne şekilde olursa olsun mün’akide olan yemini bozan kimselerin yemin keffâreti ödemeleri gerekir. Yemin keffâreti sırasıyla;

> On fakire birer fitre (fıtır sadakası) miktarı,

> Bir fakire on ayrı günde her gün birer fitre miktarı para vermek,

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> On yoksulu sabah akşam doyurmak ya da giydirmektir.

> Buna gücü yetmeyenlerin ise, ara vermeden üç gün oruç tutmaları gerekir.

Bu keffâret ve sıralama Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir.

YEMİNİ BOZMANIN KEFARETİ NEDİR? (VİDEOLU ANLATIM)

YEMİN KEFARETİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Yemin keffâretini yerine getiremeyenler, keffâreti ertelerler ve imkân buldukları ilk anda bu keffâreti eda ederler (Kâsânî, Bedâi‘, V, 11). Ancak keffâretini yerine getirmeden ölen kişi; vasiyet etmişse keffâret geriye kalan malından ödenir. Vasiyet etmemişse varisleri onun bu keffâretini kendiliklerinden ödeyebilirler (Kâsânî, Bedâi‘, V, 96).

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YEMİN KEFARETİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

“Niyet ettim Allah rızası için yemin kefareti orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!” diyerek niyet edilir.

YEMİN KEFFÂRETİ ÖDEYEN BİR KİMSE, AYNI KONUDA TEKRAR YEMİN EDER VE YEMİNİNİ YİNE BOZARSA, BUNUN İÇİN DE YENİ BİR KEFFÂRET ÖDEMELİ MİDİR?

Geçmişte ödenmiş ve zimmetten düşmüş bir keffâret, gelecekte yapılacak hataları örtmez. Bu sebeple geçmişte bozulan bir yeminden dolayı keffâret ödendikten sonra tekrar yemin edilir ve bu yemin de bozulursa, tekrar yemin keffâreti ödenmesi gerekir. Zira yemini bozmak keffâret için sebep olur (Mâide, 5/89; bkz. Kâsânî, Bedâi‘, III, 18-20). Bir konuda yemin edip yeminini bozan kişi keffâret ödemeden aynı konuda tekrar yemin etse ve bu yemini de bozsa hepsi için tek keffâret öder.

YEMİN KEFARETİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فٖٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكٖينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلٖيكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرٖيرُ رَقَبَةٍؕ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْؕ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

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Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz, fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle âzat etmektir. Buna imkânı olmayan ise üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde (bozarsanız) yeminlerinizin kefâreti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah âyetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz.

Mâide Suresi - 89. Ayet Tefsiri için TIKLAYIN.

HADİSLER

> Abdurrahman İbni Semüre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu:

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"Herhangi bir konuda yemin ettiğinde ondan başkasını daha hayırlı görürsen, hayırlı olanı işle ve yeminine kefâret öde." (Buhârî, Ahkâm 5, 6, Eymân 1, Keffârât 10; Müslim, Eymân 19, İmâre 13. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâre 2; Tirmizî, Nüzûr 5; Nesâî, Âdâbu'l-kudât 15, 16)

> Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Her kim bir hususta yemin eder de ondan başkasını daha hayırlı görürse, yemininden dolayı kefâret versin ve hayırlı olanı yapsın." (Müslim, Eymân 11-13)

> Ebû Mûsa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

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"Ben, Allah diler de, vallahi diye bir hususta yemin ederim, sonra ondan daha hayırlısını görür, yeminimin kefâretini verip daha hayırlı olanı yaparım." (Buhârî, Eymân 1, Keffârât 10; Müslim, Eymân 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Eymân 12, 14; Nesâî, Eymân 15)