Özgün Yetmiş bin kelime-i tevhid okumanın dini dayanağı var mıdır?
DİNİ BİLGİLER

Yetmiş bin kelime-i tevhid okumanın dini dayanağı var mıdır?

Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile "Allah’ı birleme cümlesi" demektir. "Lâ ilahe illallah" sözünden ibarettir ve "Allah’tan başka ilah yoktur" anlamına gelir. Günde yüz defa "Lâ ilâhe illallah" diyenin çeşitli şekillerde mükâfatlandırılacağı yönünde hadisler bulunmaktadır. Peki yetmiş bin kelime-i tevhid okumanın dini dayanağı var mıdır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yetmiş bin (70 000) kelime-i tevhid okumanın dinî dayanağı var mıdır?
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "Yetmiş bin kelime-i tevhid okumanın dini dayanağı var mıdır?" sorusuna yanıtı şu şekilde:

  • "Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile "Allah’ı birleme cümlesi" demektir. "Lâ ilahe illallah" sözünden ibarettir ve "Allah’tan başka ilah yoktur" anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam’ın temel ilkesini oluşturur.
  • Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir" (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.
  • Zikir, hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Kelime-i tevhidi zikir olarak okumak, okuyana ve dinleyenlere Allah'ı hatırlatacağı için sevap kazandıran bir ameldir, zikirlerin en güzelidir. Resûlullah (s.a.s.), "En faziletli zikir ‘Lâ ilahe illallah’; en faziletli dua da ‘Elhamdülillah’ demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.
  • Bunun yanında günde yüz defa “Lâ ilâhe illallah” diyenin çeşitli şekillerde mükâfatlandırılacağı yönünde hadisler bulunmaktadır (İbn Mâce, Edeb, 54).
  • Sahih hadislerde belirtilenler dışında dua veya zikirlerin belli sayılarda yapılması gerektiğine inanıp bunu iddia etmek doğru değildir."

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