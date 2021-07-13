Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "
Yetmiş bin kelime-i tevhid okumanın dini dayanağı var mıdır?" sorusuna yanıtı şu şekilde:
- "Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile "Allah’ı birleme cümlesi" demektir. "Lâ ilahe illallah" sözünden ibarettir ve "Allah’tan başka ilah yoktur" anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam’ın temel ilkesini oluşturur.
- Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir" (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.
- Zikir, hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Kelime-i tevhidi zikir olarak okumak, okuyana ve dinleyenlere Allah'ı hatırlatacağı için sevap kazandıran bir ameldir, zikirlerin en güzelidir. Resûlullah (s.a.s.), "En faziletli zikir ‘Lâ ilahe illallah’; en faziletli dua da ‘Elhamdülillah’ demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.
- Bunun yanında günde yüz defa “Lâ ilâhe illallah” diyenin çeşitli şekillerde mükâfatlandırılacağı yönünde hadisler bulunmaktadır (İbn Mâce, Edeb, 54).
- Sahih hadislerde belirtilenler dışında dua veya zikirlerin belli sayılarda yapılması gerektiğine inanıp bunu iddia etmek doğru değildir."