Özgün Yuvalama nasıl yapılır, hangi yöreye aittir? Yuvalama çorbası tarifi
ÖZGÜN HABERLER

Yuvalama nasıl yapılır, hangi yöreye aittir? Yuvalama çorbası tarifi

Yuvalama Gaziantep mutfağının en önemli yemeklerinden biri. Kıymalı minik köftelerini yuvarlanması ile elde edilen yoğutlu bir çorba çeşidi olan yuvalama doyurucu ve lezzetli bir tariftir. Yuvalama nasıl yapılır, yuvalama malzemeleri neler? Yuvalama çorbası yapılışı, püf noktaları ile içeriğimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yuvalama tarifi: Yuvalama çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Yuvalama nerenin yemeğidir?
Yuvalama tarifi

Yuvalama, pirinç unu ve kıymayla yapılan minik köftelerle hazırlanan çorba çeşidiridir. Yuvalama Gaziantep yöresine aittir. Yuvalama çorbası nasıl yapılıri sıcak mı yoksa soğuk çorba mıdır? İşte detaylı bilgiler...

YUVALAMA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Yarım su bardağı nohut

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tuz

750 gram yoğurt

250 gram yağsız dana kıyma

1 çay kaşığı beyaz toz biber

1 su bardağı pirinç unu

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

400 gram kuzu kuşbaşı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Yarım yemek kaşığı acı pul biber

YUVALAMA YAPILIŞI

Nohutları ve pirinçleri ayrı ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın. (Pirincin suyu tuzlu olmalı.)

Yoğurdu bir tülbende koyup 3 saat suyunun süzülmesi için asın.

Ertesi gün nohutları süzüp yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda 1 saat haşlayın.

Pirinci süzüp yıkayın ve mutfak robotundan geçirip un haline getirin.

Unu süzgeçten geçirip kalınlarını yeniden robottan geçirin.

Pirinç ununu yoğurma kabına alıp üzerine kıyma ve toz biber ekleyin.

Hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Bir tepsinin tabanını pirinç unuyla kaplayıp yoğurduğunuz kıymadan minik toplar yapın ve tepsiye atın.

Yuvarlayarak topların dışının pirinç unuyla kaplanmasını sağlayın.

Soğanları iri iri doğrayıp derin bir tencerede sıvı yağda 2 dakika soteleyin.

Ardından kuşbaşı etleri ekleyip kahverengileşene kadar karıştırarak 5 dakika kavurun.

4 su bardağı su ekleyip kapağı kapalı halde 20 dakika pişirin.

Bu sürenin sonunda hazırladığınız kıyma toplarını da ete ekleyin.

Kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.

Bu esnada yoğurdu unla çırpın.

Etin pişme suyundan 1 bardak kadarını alıp yoğurda ekleyin ve karıştırın.

Bu terbiyeyi sürekli karıştırarak tencereye ekleyin.

Nohudu da ilave edin.

5 dakika daha kapağı kapalı halde kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Tereyağını bir tavada eritip nane ve pul biberi yağda 2 dakika çevirin.

Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine bu naneli yağdan gezdirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun...

Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

​İngiltere ile ABD'nin maçı futbolseverlere tat vermedi.
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ve Ekvador sahadan 1 puanla ayrıldı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.