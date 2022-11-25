Yuvalama nasıl yapılır, hangi yöreye aittir? Yuvalama çorbası tarifi Yuvalama Gaziantep mutfağının en önemli yemeklerinden biri. Kıymalı minik köftelerini yuvarlanması ile elde edilen yoğutlu bir çorba çeşidi olan yuvalama doyurucu ve lezzetli bir tariftir. Yuvalama nasıl yapılır, yuvalama malzemeleri neler? Yuvalama çorbası yapılışı, püf noktaları ile içeriğimizde.

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