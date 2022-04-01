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Özgün Zekat para olarak mı verilir?
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Zekat para olarak mı verilir?

Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, büluğ çağına erişmiş olması; kazanç sağlayıcı nitelikte ve üzerinden bir yıl geçmiş nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Yalnızca Ramazan ayında Müslümanların vermesi gereken zekat, her yılın belirli zamanında veriliyor. Ancak zekatın geçerli olabilmesi için belli bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, zekat yalnızca para olarak mı verilir? İşte, detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Zekat para olarak mı verilir: zekat olarak ne verilebilir?
​Zekat para olarak mı verilir?

Temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişinin diğer şartlar da yerine getirerek mallarının zekatını vermesi gerekiyor. Vereceği zekat hangi cinsten olur? Zekat yalnızca para olarak mı verilir?

  • Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

ZEKAT NE OLARAK VERİLEBİLİR?

Zekat, hangi maldan verilebiliyorsa o maldan verilir. Mesela buğdayın zekatını veren birisi belirlenmiş kilo miktarınca zekatını verebilir.

Örneğin; konfeksiyoncu zekat vereceği zaman tekstil cinsinden belirlenecek miktarı karşılayarak zekatını verebilir.

Bu ve benzeri cinslerin yanında bunların parası da verilebilir.

Kağıt parayla zekat verilemeyeceği hakkında(konusunda) İslam alimlerinin ittifak ettiği bir görüş yoktur. Genel ulemanın uyguladığı şey zekat parayla da maddeyle de ayni eşya ile de verilebilir şeklindedir.

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekat ödemesinin belirli bir zamanı bulunmuyor. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekiyor. Bunun için belli bir kamerî ayı veya ramazan ayını beklemeye gerekmiyor.

"Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223)

ZEKAT MİKTARI NASIL HESAPLANIR?

Zekat malın 40'ta 1'i olarak hesaplanıyor. 40 lirası olan bir kişinin 1 lira zekat ödemesi gerekiyor.

Zekat miktarını Türkiye Diyanet Vakfı web sitesi ya da uygulaması üzerinden de hesaplayabiliyorsunuz.

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