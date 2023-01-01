Ziraat Türkiye Kupası
Futbolseverler Türkiye Kupası'nın kura çekimi tarihini merak ediyor. TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekiminin tarihlerini resmen açıkladı. İşte kura çekimi tarihi...
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekiminin 19 Eylül Salı günü yapılacağı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Bu turda kupa müsabakalarına, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak.