Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, eğitim olgusunun, Türkiye Yüzyılı'nı muştulayan bu kutlu şafağın en önemli ayağını oluşturduğunu aktaran Tekin, "Zira toplumların gelişmesinde yadsınamaz bir önemi ve işlevi haiz olan eğitim olgusu, geleceğin inşasında da anahtar bir role sahiptir." diye konuştu.