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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kura çekimine dair ayrıntıları merak eden taraftarlar araştırmalarına hız verdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi ne zaman?

13:33 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Futbolseverler Türkiye Kupası'nın kura çekimi tarihini merak ediyor. TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekiminin tarihlerini resmen açıkladı. İşte kura çekimi tarihi...

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekiminin 19 Eylül Salı günü yapılacağı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda kupa müsabakalarına, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak.



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#Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu
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