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Şırnak’ta okullar tatil mi? Meteoroloji yarın için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Şırnak’ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Beytüşşebap ilçesinde ise kar etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde 15 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Peki Şırnak’ta okullar tatil mi? 15 Ocak Pazartesi Şırnak’ta yarın okullar tatil mi?

15:53 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 16:12 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Şırnak'ta okullar yarın tatil mi?
Şırnak'ta okullar yarın tatil mi?

Şırnak’ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak ve sisin akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Beytüşşebap'ta 15 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı

3 gündür kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ilçesinde 15 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de kar temizleme, tuzlama ve küreme çalışması yapıyor. Vatandaşlar evlerinin damında, esnaf ise iş yerinin önünde biriken karları temizliyor.

Şırnak’ta okullar tatil mi?

Karayolları ekipleri ve belediyeler şehir merkezlerinde ve okul çevrelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şırnak’ta yarın için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Ancak 15 Ocak Pazartesi Şırnak’ta okulların tatil olmasına ilişkin bir karar bulunmuyor.




#şırnak
#okul tatil haberleri
#meteoroloji
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