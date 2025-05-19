19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2025 yılında da Ankara'da kutlanacak. Resmi törenler, gençlik yürüyüşleri ve çeşitli etkinlikler dolayısıyla başkentte bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri trafik yoğunluğuna karşı uyararak alternatif güzergahları kullanmalarını öneriyor.
Ankara'da 19 Mayıs Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlananlar “Bugün hangi yollar trafiğe kapalı” sorusuna cevap arıyor. Peki, Ankara'da bugün trafiğe kapalı yollar hangileri?
ANKARA’DA 19 MAYIS 2025’TE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Kutlama programları kapsamında, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren aşağıdaki ana cadde ve bulvarlar ile bu yollara bağlanan tali sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak:
- Milli Müdafaa Caddesi
- Kumrular Caddesi
- Necatibey Caddesi
- Gençlik Caddesi
- Anıt Caddesi
- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
- Dögol Caddesi
- Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı
Bu güzergahlarla bağlantılı tüm ara yollar da etkinlik süresince araç geçişine kapalı olacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR ÖNERİSİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için aşağıdaki alternatif güzergahların kullanılmasını öneriyor:
- İsmet İnönü Bulvarı
- Turgut Özal Bulvarı (Eskişehir Yolu)
- Mevlana Bulvarı
- Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu)
SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ HATIRLATMA
Trafik ekipleri, 19 Mayıs boyunca kapatılan bölgelerde yönlendirme ve denetim çalışmalarını sürdürecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.