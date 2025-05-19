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19 Mayıs’ta hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? 19 Mayıs resmi tatilinde sağlık kurumları çalışıyor mu?

19 Mayıs’ta hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? 19 Mayıs resmi tatilinde sağlık kurumları çalışıyor mu?

08:5319/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl 2025’te pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının kapalı olacağı bu günde, vatandaşlar özellikle sağlık kurumlarının çalışma durumunu merak ediyor. Peki, 19 Mayıs’ta hastaneler açık mı, eczaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları hizmet veriyor mu? İşte detaylar...

2025 yılında 19 Mayıs tarihi Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin çalışıp çalışmadığı merak ediliyor.

DEVLET HASTANELERİ 19 MAYIS’TA AÇIK MI?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için devlet hastanelerinin poliklinik hizmetleri ve randevulu muayene birimleri kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri her resmi tatilde olduğu gibi 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. MHRS üzerinden 19 Mayıs tarihine randevu alınamayacak.

ÖZEL HASTANELER 19 MAYIS’TA ÇALIŞIYOR MU?

Özel hastaneler genel olarak resmi tatillerde hizmet vermeye devam ediyor. Ancak bazı bölümler veya doktorlar bu tarihte çalışmayabilir. Bu nedenle 19 Mayıs günü özel hastaneye gitmeden önce hastanenin ilgili birimiyle iletişime geçerek bilgi alınması öneriliyor. Acil durumlar dışında planlı işlemler için farklı bir tarih tercih edilmesi daha uygun olacaktır.

ECZANELER 19 MAYIS’TA AÇIK MI?

19 Mayıs Pazartesi günü eczaneler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Nöbetçi eczane bilgilerine Türkiye Eczacılar Birliği'nin resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden ulaşılabilir.

SAĞLIK OCAKLARI 19 MAYIS’TA HİZMET VERECEK Mİ?

Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen sağlık ocakları, 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Aile hekimleri ve diğer personel bu tarihte hizmet vermeyecek. Sağlık ocakları 20 Mayıs Salı günü itibarıyla normal çalışma saatlerine dönecek.






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