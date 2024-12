İnsan, varlık sahasında sorumlulukları olan bir mahluktur. Çünkü kendisine in’âm edilen her nimetten hesap gününde mutlaka sorguya çekilecektir. İnsan, sorumluluklarını yerine getirdiğinde hem dünyasını imar; hem ahiretini ma’mûr edecek şekilde var edilmiştir. İnsana verilen nimetlerin karşılığında kendi nefsinden başlayarak etrafındaki insanlar, hatta canlı cansız varlıklara karşı sorumluklar yüklenmiştir. Merkezden dışa doğru bir sorumluluk alanımız vardır. Kur’an’da Rabbimiz bunu şöyle ifade eder:

Efendimiz (s.a.v) içkinin her türlüsünün haram olduğunu haber vermiş:كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (Buhari, megazi,57) buyurmuştur. Yine Allah Rasulü içkinin alınıp satılmasını yasaklamış "لُعِنَتْ الْخَمْرُ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا"

Müslüman, böyle insanlar varsa onlarla arasına mesafe koyduğu gibi sorumlu olduğu kimseleri de böyle insanlardan uzaklaştırmak zorundadır. Rabbimiz bize iyilerle, Salihlerle, sadıklarla birlikte olmamızı emretmiştir. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ “Ey İman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun ”buyrulmuştur. (Tevbe suresi, 119) Rasulullah (s.a.v): “Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin” buyurmamış mıdır?” (Ebu Davud: hadis no:4833)

Günümüzde insanı kendinden ve Rabbinden uzaklaştıran her şey,, insanın aslında bir zaafıdır. İnsanı fıtratından uzaklaştıran her ne varsa insan onun esiri, onun bağımlısıdır. 21. Yüz yılın bağımlılık yapabilen alışkanlıklarından biri de internet bağımlılığıdır. İnsanı, varlık sahasındaki aslî görevlerini unutturacak seviyeye düşürebilen internet bağımlılığı tıpkı içki ve uyuşturucu maddeler gibi kişiye ve topluma zarar vermektedir. Müslüman buna karşı da tavır takınmalı, dikkatli olmalıdır. Zaman insana verilen en büyük nimetlerdendir. Rıza-i Bâri için harcanması gerekirken Allah’ın rızasına uymayan her yanlış iş gibi Müslümanın başına bela olabilen bu bağımlılık karşısında kendimizi ve sorumlu olduğumuz kimseler korumakla mükellefiz. Anne-babaların çocuklarını teknolojinin imkânlarından faydalandırırken dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır. Çocuğun sanal âlemde kimlerle görüştüğü, ne işler yaptığı, tıpkı gerçek hayatta takip edildiği gibi takip edilmelidir. Anne-babalar, sınırsız ve sorumsuz bir hayatta yaşamadıklarını kendileri de bu konuda güzel örnek olarak çocuklarına anlatmalı, bu idraki kazandırmalıdır. Sınırsız, bir özgürlük/hürriyet yoktur çünkü.