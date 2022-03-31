​2022 Diyanet açıklaması: Oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?

Krem sürmek orucu bozar mı sorusu, gün içerisinde birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. El ve yüzlerine krem sürmek isteyen ancak niyetlerinin bozulmasından endişelenen binlerce kişi, oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlğı'nın verdiği bilgilere göre krem sürmek orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?

Diyanet'ten alınan bilgilere göre; Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.

Orucu neler bozar?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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