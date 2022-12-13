Asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman? İşte 2023 asgari ücret zam oranı hesaplamaları

Milyonlarca asgari ücretlinin zam oranını belirlemek için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Toplantıda, temel ekonomik veriler ele alınacak. Hükümet, işveren ve işçi temsilcileri ilk toplantıyı 7 Aralık'ta yaptı. Taraflar beklentilerini paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Ben rakam hiç konuşmam çünkü söylediğimiz her söz sorumlulukla ağzımızdan çıkması lazım. Başından itibaren söylenen söz var. Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. İki sefer Türkiye'de asgari ücrete çok yüksek zam yapıldı. Bu sefer de vatandaşın alım gücünü azaltmayacak tedbir alınacaktır. Ümit ediyorum ki yine asgari ücretli konusunda tatmin edici sonuç ortaya çıkacaktır.” dedi.

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Asgari ücret zammı ikinci toplantıda belli olur mu?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin konuyla ilgili şunları söyledi: "Hem geçinme indeksleri TÜİK rakamları, enflasyon genel ücretler seviyesi bütün bunlar masada olacak. Taraflar zaten bir anlamda beklentilerini taleplerini dile getirmişlerdi. Mesele biraz daha netleşmiş olur ancak bir rakam açıklamasının o gün olma ihtimalini zayıf görüyorum."

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. 15 üyeden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, veriler doğrultusunda beklenti ve talepleri değerlendirecek.

Zengin, masada hükümet, işçi, işveren temsilcilerinin olduğunu belirterek, "Masadan çıkacak rakamı kendi kurullarında yönetimlerinde hem işçi tarafı hem işveren tarafı değerlendirecek. Ve masaya kurullarından aldığı yetkiyle son rakamı belirlemek için bir araya geleceklerdir diye düşünüyorum" dedi.

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2023 asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak?

2023 yılı asgari ücretinin 3'üncü toplantıda belirlenmesi bekleniyor. Aralık ayının son haftasında yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.

Asgari ücret net, brüt ne kadar?

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

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