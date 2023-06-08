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Şampiyonlar Ligi finali (Manchester City-İnter) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City- İnter maçı ülkemizde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yıllardaki tek gollü galibiyetle kupaya uzanma geleneği İstanbul'da sona erebilir. İstanbul 21. yüzyılın en gollü finaline ev sahipliği yaptı. Peki, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı bilet bilgisi ve saatleri...

13:59 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şampiyonlar ligi finali

Şampiyonlar ligi finali

Şampiyonlar Ligi Manchester City- İnter final maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Bu yıl İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek. 28 Nisan 2023’te tamamlanan talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye’de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu.

Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşma saat 22.00'da EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 490 Euro

Kategori 1: 690 Euro



#Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
#İnter
#şampiyonlar ligi finali
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