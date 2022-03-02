​Adalet Bakanlığı memurluk başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Adalet Bakanlığı işe alım branş ve kontenjanları

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tam 12 bin 823 personel alımının yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı memurluk başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Toplam adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı memurluk şartları nelerdir?

30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak. 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.

Alım yapılacak kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak şartları aranacaktır.

Zabıt katibi alımı için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Adalet Bakanlığına personel alımı sınavı için başvurular 1 Mart'ta başlayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

1 Mart 2022

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı işe alım branş ve kontenjanlar

Adalet Bakanlığı işe alım branş ve kontenjanlar

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