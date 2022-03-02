Özgün Adalet Bakanlığı memurluk başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

Adalet Bakanlığı memurluk başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımının yapılacağının haberini verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yağmış olduğu açıklamada adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak ifadeleri kullanıldı. Peki, Adalet Bakanlığı memurluk başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı memurluk başvuru tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Adalet Bakanlığı memurluk başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Adalet Bakanlığı işe alım branş ve kontenjanları
​Adalet Bakanlığı memurluk başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Adalet Bakanlığı işe alım branş ve kontenjanları

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tam 12 bin 823 personel alımının yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı memurluk başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Toplam adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı memurluk şartları nelerdir?

  • 30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak. 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.
  • Alım yapılacak kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak şartları aranacaktır.
  • Zabıt katibi alımı için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Adalet Bakanlığına personel alımı sınavı için başvurular 1 Mart'ta başlayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

1 Mart 2022

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı işe alım branş ve kontenjanlar

Adalet Bakanlığı işe alım branş ve kontenjanlar
Adalet Bakanlığı işe alım branş ve kontenjanlar

Bakan Bozdağ'dan ilk talimat: Adalet Twitter'da değil mahkemede tecelli edecek
GÜNDEM
Bakan Bozdağ'dan ilk talimat: Adalet Twitter'da değil mahkemede tecelli edecek

Adalet Bakanlığı duyurdu: 12 bin 823 personel alımı yapılacak son başvuru tarihi 17 Mart
FOTOĞRAF 5
Title
Buna göre, bakanlık, merkez ve taşra teşkilatına çeşitli kadrolar için 301 personel alacak. Bu kadrolar için başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı \"https:isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr\" adresinden yapılacak.
Title
Ayrıca 6 bin 459 zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli ile 500 icra katibi alınacak. Bu kadrolar için de başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden \"Adalet Bakanlığı İş Başvurusu\" ekranından gerçekleştirebilecek.
Title
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 5 bin 455 infaz ve koruma memuru, büro personeli, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci istihdam edilecek. Başvurular, 1-17 Mart arasında e-Devlet'ten Adalet Bakanlığı İş Başvuru bölümünden alınacak.<br>
Title
Bunun yanı sıra aralarında psikolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, veteriner, inşaat mühendisi, gıda mühendisi ve fizyoterapistin de bulunduğu 108 sözleşmeli personel için de adaylar başvurularını 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı \"https:isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr\" adresinden yapabilecek.<br>
Title
İlanların detaylarına ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den veya Adalet Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.<br>
Adalet Bakanlığı duyurdu: 12 bin 823 personel alımı yapılacak son başvuru tarihi 17 Mart
Adalet Bakanlığına alınacak 12 bin 823 sözleşmeli personel için ilanlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığına alınacak 12 bin 823 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar haberimizde...
Hedef beş bin ton

Hedef beş bin ton

Yeni uygulama başladı, kuyumcular yastıkaltı altınları teslim alıyor.
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

Meteoroloji 37 ili uyardı.
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Rusya'nın en büyük bankasından sürpriz karar.

Tek tek ​üretimlerini ve satışlarını durduruyorlar.

​Tren istasyonlarında izdiham meydana geldi.

İsrail'in zalimliğini gözyaşları içinde açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.