Afyon İmsakiye: 2022 Afyon İftar Vakti - Afyon Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı? Afyon sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Afyon'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Afyon imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Afyon iftar vakti, Afyon Sahur vaktini de içeren Afyon 2022 imsakiyesi...

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