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Özgün Afyon İmsakiye 2022 Afyon İftar Vakti - Afyon Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
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Afyon İmsakiye: 2022 Afyon İftar Vakti - Afyon Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Afyon sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Afyon'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Afyon imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Afyon iftar vakti, Afyon Sahur vaktini de içeren Afyon 2022 imsakiyesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Afyon İmsakiye: 2022 Afyon İftar Vakti - Afyon Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
​​Afyon İmsakiye: 2022 Afyon İftar Vakti - Afyon Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Ramazan ayına son bir gün kaldı. Huzurun ve mutluluğun paylaşıldığı Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihinde başlıyor. Peki, Afyon için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Afyon imsakiyesi...

2022 Afyonkarahisar İmsakiyesi

Afyon iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Afyon Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2022 Afyon İmsakiye
2022 Afyon İmsakiye

2022 Afyonkarahisar İmsakiyesi

2022 Afyonkarahisar Sahur Vakti

Afyonkarahisar sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesine göre 30 gün boyunca değişmektedir. Afyonkarahisar Sahur vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2022 Afyonkarahisar Sahur Vakti

2022 Afyonkarahisar İftar Vakti

Afyonkarahisar iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Afyonkarahisar iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

2022 Afyonkarahisar İftar Vakti

Afyonkarahisar'da iftara ne kadar kaldı?

İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Afyon iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan bayramı ne zamana?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

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