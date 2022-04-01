​​Afyon İmsakiye: 2022 Afyon İftar Vakti - Afyon Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Ramazan ayına son bir gün kaldı. Huzurun ve mutluluğun paylaşıldığı Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihinde başlıyor. Peki, Afyon için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Afyon imsakiyesi...
2022 Afyonkarahisar İmsakiyesi
Afyon iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Afyon Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2022 Afyonkarahisar İmsakiyesi
2022 Afyonkarahisar Sahur Vakti
Afyonkarahisar sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesine göre 30 gün boyunca değişmektedir. Afyonkarahisar Sahur vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
2022 Afyonkarahisar Sahur Vakti
2022 Afyonkarahisar İftar Vakti
Afyonkarahisar iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Afyonkarahisar iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
2022 Afyonkarahisar İftar Vakti
Afyonkarahisar'da iftara ne kadar kaldı?
İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Afyon iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.
2022 Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
2022 Ramazan bayramı ne zamana?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.