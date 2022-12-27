Özgün Alparslan Büyük Selçuklu 40 Bölüm Fragmanı
ÖZGÜN HABERLER

Alparslan: Büyük Selçuklu 40. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 39. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her pazartesi akşamı saat 20:00’de sevenleriyle buluşan dizinin son bölümünde ‘’Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı? Surmari’de olup bitenden haberi olmayan Grigor öğrendiğinde ne yapacak? Surmari’yi teslim edecek mi, yoksa kan mı dökecek?’’ gibi soruların yanıtları cevaplanmış oldu. Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölümü tek parça full izlemek ve 40. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu 39. Bölüm Tek Parça Full İZLE
Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm

TRT 1'de her pazartesi akşamı saat 20:00'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu’nun son bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Barış Arduç, Mehmet Özgür, Barış Bağcı gibi usta oyuncuların olduğu dizinin son bölümü yine büyük beğeni topladı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 39. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

  • Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 40. BÖLÜM

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

  • Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
  • Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın Kızıdır.
  • Seferiye Hatun (Kayra Zabcı):
  • Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un(Aybike) babasıdır.
  • Tuğrul Bey (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
  • Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir.
  • Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır.
  • Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir
  • Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Alparslan: Büyük Selçuklu 39. Bölüm Fragman!
ÖZGÜN
Alparslan: Büyük Selçuklu 39. Bölüm Fragman!
Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Tarihi bir hazine ortaya çıktı

Bitlis'te 556 yıllık mescit tespit edildi.
Müjdeler peş peşe geldi

Müjdeler peş peşe geldi

​47 yıl boyunca evlerde kullanılabilecek.
İlk gaz mart sonunda sistemde

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​Fransa PKK'yı kendi elleriyle besleyip büyüttü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.