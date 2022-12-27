Alparslan: Büyük Selçuklu 40. Bölüm Fragmanı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 39. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her pazartesi akşamı saat 20:00’de sevenleriyle buluşan dizinin son bölümünde ‘’Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı? Surmari’de olup bitenden haberi olmayan Grigor öğrendiğinde ne yapacak? Surmari’yi teslim edecek mi, yoksa kan mı dökecek?’’ gibi soruların yanıtları cevaplanmış oldu. Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölümü tek parça full izlemek ve 40. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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