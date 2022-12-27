Özgün Alparslan Büyük Selçuklu 40 Bölüm Fragmanı
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Alparslan: Büyük Selçuklu 40. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 39. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her pazartesi akşamı saat 20:00’de sevenleriyle buluşan dizinin son bölümünde ‘’Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı? Surmari’de olup bitenden haberi olmayan Grigor öğrendiğinde ne yapacak? Surmari’yi teslim edecek mi, yoksa kan mı dökecek?’’ gibi soruların yanıtları cevaplanmış oldu. Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölümü tek parça full izlemek ve 40. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu 39. Bölüm Tek Parça Full İZLE (TRT 1)
Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm

TRT 1'de her pazartesi akşamı saat 20:00'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu’nun son bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Barış Arduç, Mehmet Özgür, Barış Bağcı gibi usta oyuncuların olduğu dizinin son bölümü yine büyük beğeni topladı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 39. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

  • Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 40. BÖLÜM

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

  • Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
  • Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın Kızıdır.
  • Seferiye Hatun (Kayra Zabcı):
  • Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un(Aybike) babasıdır.
  • Tuğrul Bey (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
  • Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir.
  • Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır.
  • Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir
  • Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Alparslan: Büyük Selçuklu 39. Bölüm Fragman!
ÖZGÜN
Alparslan: Büyük Selçuklu 39. Bölüm Fragman!
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