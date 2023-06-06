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Alparslan Büyük Selçuklu 59. Bölüm Fragmanı

TRT 1’in sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu 57. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Alparslan, Kavurd’un ihanetini anlamış ve derdest etmişti. Kavurd’u zindan arabasıyla saray zindanına kapatılması için göndermiş fakat Kavurd yolda kaçmış ve Alparslan’ın beylerinin kellesini keserek Alparslan’a baş kaldırdığını bildirmişti. Alparslan, Kavurd’un üzerine yürüyecek ve onu bertaraf etmeye çalışacak. Kavurd ise Alparslan’dan tahtı alma derdindedir. Alparslan Büyük Selçuklu 58. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 59. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:38 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. Bölüm Tek Parça Full

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. Bölüm Tek Parça Full

TRT 1’de her Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 57. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Seferiye, Vezir Hüsameddin tarafından çembere alınmış, Artuk bu haberi zorbela Alparslan’a yetiştirmişti. Alparslan, Seferiye’yi kurtarmak için nasıl bir çare bulacak? Seferiye’nin kurtarılması ve Hüsameddin’in yakalanması için yardıma gelen kişi kim? Neden Alparslanlara yardım ediyor? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü, özetini ve yeni bölümü fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Kavurd’un ihanetini anlamış ve derdest etmişti. Kavurd’u zindan arabasıyla saray zindanına kapatılması için göndermiş fakat Kavurd yolda kaçmış ve Alparslan’ın beylerinin kellesini keserek Alparslan’a baş kaldırdığını bildirmişti. Alparslan, Kavurd’un üzerine yürüyecek ve onu bertaraf etmeye çalışacak. Kavurd ise Alparslan’dan tahtı alma derdindedir.

Seferiye ise Vezir Hüsameddin tarafından çembere alınmış, Artuk bu haberi zorbela Alparslan’a yetiştirmişti. Alparslan, Seferiye’yi kurtarmak için nasıl bir çare bulacak? Seferiye’nin kurtarılması ve Hüsameddin’in yakalanması için yardıma gelen kişi kim? Neden Alparslanlara yardım ediyor?

Diyojen, İmparator Dukas’ın emriyle Ani’ye gelmiş ve Leon’u Selçukluların elinden kurtarmıştı. Ani’de artık güç dengeleri değişti. Leon, Diyojen’in tahakkümüne boyun eğecek mi? Diyojen, Alparslan ile mücadelsinde Leon’u kullanacak mı? Alparslan, Diyojen’in yenıden Ani’ye döndüğünü öğrenince ne yapacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan Büyük Selçuklu 58. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 59. BÖLÜM FRAGMANI


Alparslan Büyük Selçuklu 58. Bölüm Fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 58. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu seçim dolayısıyla verilen 1 hafta aranın ardından 57. bölümüyle tekrar ekran karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Avar, Alparslan’ın kalbine hançeri saplamış, Alparslan olduğu yere kan revan halde yığılmıştı. Artuk ve Atsız, Avar’ın boynuna kılıçlarını dayamış ve onu derdest etmişti. Alparslan’ın durumu ne olacak, Avar hakkında nasıl bir karar verecek? Alparslan bunu ihanet olarak mı görecek, yoksa Avar’ın zihninin Leon tarafından yıkandığını anlayacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 58. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


#Alparslan Büyük Selçuklu
#TRT 1
#Kavurd
#Seferiye
#Diyojen
#Leon
22 dakika önce
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