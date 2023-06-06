TRT 1’de her Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 57. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Seferiye, Vezir Hüsameddin tarafından çembere alınmış, Artuk bu haberi zorbela Alparslan’a yetiştirmişti. Alparslan, Seferiye’yi kurtarmak için nasıl bir çare bulacak? Seferiye’nin kurtarılması ve Hüsameddin’in yakalanması için yardıma gelen kişi kim? Neden Alparslanlara yardım ediyor? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü, özetini ve yeni bölümü fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Kavurd’un ihanetini anlamış ve derdest etmişti. Kavurd’u zindan arabasıyla saray zindanına kapatılması için göndermiş fakat Kavurd yolda kaçmış ve Alparslan’ın beylerinin kellesini keserek Alparslan’a baş kaldırdığını bildirmişti. Alparslan, Kavurd’un üzerine yürüyecek ve onu bertaraf etmeye çalışacak. Kavurd ise Alparslan’dan tahtı alma derdindedir.

Seferiye ise Vezir Hüsameddin tarafından çembere alınmış, Artuk bu haberi zorbela Alparslan’a yetiştirmişti. Alparslan, Seferiye’yi kurtarmak için nasıl bir çare bulacak? Seferiye’nin kurtarılması ve Hüsameddin’in yakalanması için yardıma gelen kişi kim? Neden Alparslanlara yardım ediyor?

Diyojen, İmparator Dukas’ın emriyle Ani’ye gelmiş ve Leon’u Selçukluların elinden kurtarmıştı. Ani’de artık güç dengeleri değişti. Leon, Diyojen’in tahakkümüne boyun eğecek mi? Diyojen, Alparslan ile mücadelsinde Leon’u kullanacak mı? Alparslan, Diyojen’in yenıden Ani’ye döndüğünü öğrenince ne yapacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 59. BÖLÜM FRAGMANI







