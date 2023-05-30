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Alparslan Büyük Selçuklu 58. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu seçim dolayısıyla verilen 1 hafta aranın ardından 57. bölümüyle tekrar ekran karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Avar, Alparslan’ın kalbine hançeri saplamış, Alparslan olduğu yere kan revan halde yığılmıştı. Artuk ve Atsız, Avar’ın boynuna kılıçlarını dayamış ve onu derdest etmişti. Alparslan’ın durumu ne olacak, Avar hakkında nasıl bir karar verecek? Alparslan bunu ihanet olarak mı görecek, yoksa Avar’ın zihninin Leon tarafından yıkandığını anlayacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 58. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:42 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 58. Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 58. Bölüm Fragmanı

TRT 1’in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’nun 57. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Kavurd, Alparslan’ın yaralı halde devlet işlerinden uzaklaşmasını fırsat bilerek kendi saltanatının zeminini oluşturmak için çalışmalara başlayacak, Seferiye’yi güya Alparslan’ın işlerini kolaylaştırmak için çalıştığına ikna ederek emellerine ulaşmak isteyecek. Kavurd bu tertibinde başarılı olacak mı? Nizamülmülk ve Seferiye durumun farkına varacak mı? Alparslan olanlardan habersiz mi kalacak? Alparslan Büyük Selçuklu 57. bölüm özeti, izleme linki ve 58. bölüm fragmanı haberimizde.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 57. BÖLÜM ÖZETİ

Avar, Alparslan’ın kalbine hançeri saplamış, Alparslan olduğu yere kan revan halde yığılmıştı. Artuk ve Atsız, Avar’ın boynuna kılıçlarını dayamış ve onu derdest etmişti. Alparslan’ın durumu ne olacak, Avar hakkında nasıl bir karar verecek? Alparslan bunu ihanet olarak mı görecek, yoksa Avar’ın zihninin Leon tarafından yıkandığını anlayacak mı?

Kavurd, Alparslan’ın yaralı halde devlet işlerinden uzaklaşmasını fırsat bilerek kendi saltanatının zeminini oluşturmak için çalışmalara başlayacak, Seferiye’yi güya Alparslan’ın işlerini kolaylaştırmak için çalıştığına ikna ederek emellerine ulaşmak isteyecek. Kavurd bu tertibinde başarılı olacak mı? Nizamülmülk ve Seferiye durumun farkına varacak mı? Alparslan olanlardan habersiz mi kalacak?

Bizans tarafında ise Diyojen’in geri dönüşü dengeleri değiştirecektir. Leon, İmparator Dukas’ın gönderdiği bu temsilciye karşı ne yapacak, onunla işbirliği mi yapacak, yoksa kendi hakimiyetini sürdürmeye mi çalışacak? Diyojen, İmparator Dukas’ın hangi planı için geri döndü.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 57. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan Büyük Selçuklu 57. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 58. BÖLÜM FRAGMANI




#Alparslan Büyük Selçuklu
#Kavurd
#Avar
#Artuk
#TRT 1
#Nizamümülk
2 saat önce
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