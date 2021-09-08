Özgün Altın yükseldi mi? Altın fiyatları ne kadar oldu?
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Altın yükseldi mi? Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. 8 Eylül günü altın fiyatlarının yükselmesi ile beraber altın fiyatlarının güncel durumu merak kazandı. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, tam altın, yarım altın fiyatı ne kadar? Altın kaç TL? 8 Eylül güncel altın fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın yükseldi mi? Altın fiyatları ne kadar oldu?
altın

Altının gram fiyatı 484 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3.240 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

8 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, 1,796 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 8 Eylül’de gram altın 484 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 2021... 8 Eylül 2021 güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Uzun dönemdir 500 lira barajını aşamayan gram altın an itibarıyla 486 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 800 liranın üzerindeki konumunu tekrar koruyarak 801 lirada konumlandı. Çeyrek altın 790 liradan ise geri alınıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 3 bin 151 liradan alınırken 3 bin 195 liradan da satışa sunuluyor.

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