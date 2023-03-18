Amasya iftar vakti kaçta? Amasya akşam ezanı ve akşam namazı saati kaç?

2023 Ramazan ayına sayılı günler kala Türkiye’nin dört bir yanında iftar, imsak ve sahur vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Amasya iftar, imsak ve sahur vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AMASYA İFTAR, İMSAK VE SAHUR VAKİTLERİ 2023

Amasya iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Amasya Ramazan imsakiyesi ve Amasya iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR? RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnetten oluşmaktadır. Akşam namazı günün 4.vakit namazıdır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam Namazı Farzının 1. Rekatı

Kamet getirilir.

Kalben niyet edilir.

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak hizasına kalkacak şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 3. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİ NASIL KILINIR?

Akşam Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

Kalben niyet edilir.

Tekbir getirilir: Eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.











